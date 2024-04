Por qué a veces las facturas de servicios públicos llegan con saldo a favor

Pagar a tiempo las facturas de servicios públicos es una responsabilidad que tienen los ciudadanos para que el suministro de agua, gas y energía siga funcionando en sus hogares.

Los valores que cada hogar debe pagar varían según el consumo que se realice de manera mensual. El uso de estos servicios vienen, por lo general, especificados en la factura de cada uno.



De igual manera, es común que los usuarios paguen el valor exacto de estas facturas. Sin embargo, existen caso en los cuales la factura de los servicios públicos llega con un saldo a favor del titular de la cuenta. Esto quiere decir que el valor a pagar que parece en la factura se ve representado en saldo negativo.



Por ejemplo, al momento de recibir su factura de energía y tenga que pagar 40.000 pesos por el servicio, este valor le saldrá en negativo (es decir, -40.000 pesos).



Pero, ¿por qué sucede esto? A continuación le explicamos.

Servicios públicos. iStock

¿Pagó de más?

Estas situaciones ocurren luego de que haya ocurrido un error en los pagos por parte de los usuarios. Según explica la empresa de suministro de gas Vanti en el portal de servicios de la Alcaldía de Bogotá, esto "aplica para clientes que efectuaron un pago doble o que por resultado de un ajuste en la facturación tengan saldo a favor".



Esto quiere decir que si usted efectuó un pago doble por equivocación al momento de cancelar su factura, ese saldo extra se le verá representado en la facturación del siguiente mes.



Servicios públicos EL TIEMPO

¿Qué hacer?

Cuándo esto ocurre, por lo general las empresas de servicios públicos tiene habilitados canales mediante los usuarios pueden pedir la devolución de ese saldo a favor. Cabe resaltar que el usuario tiene toda la responsabilidad de hacer este proceso.



En el caso de las facturas de energía en Bogotá y Cundinamarca, Enel tiene habilitados varios canales para que pueda pedir la devolución de su dinero, los cuales puede consultar en este enlace.



Para hacer este proceso, se requiere tener el certificado de tradición y libertad no mayor a 90 días y la copia de la cédula de ciudadanía del titular. En caso de que no tenga el primer documento, puede utilizar cualquiera de los siguientes archivos:



- Impuesto predial del último periodo



- Documento de posesión del inmueble



- Sentencia judicial de Adjudicación del predio



- Resolución administrativa de adjudicación del predio



- Contrato de Leasing Habitacional suscrito con una entidad financiera legalmente constituida



- Escritura pública copia de cédula del titular.



En el caso de que sea por el servicio de gas en Bogotá, puede consultar los canales habilitados en este enlace.

Hay que tener en cuenta que, en este caso, la devolución aplica únicamente para saldos superiores a $200.000, se debe hacer por escrito y solo se realizará por transferencia electrónica.



PORTAFOLIO