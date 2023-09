Cuándo se hará pago de Ingreso Mínimo Garantizado de septiembre

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá anunció el inicio de los pagos del programa Ingreso Mínimo Garantizado.



A partir de la tercera semana del, o sea, desde el 18 de septiembre, los hogares podrán cobrar el monto de dinero correspondiente.



El Distrito adelanta la renovación de los convenios con los operadores financieros, lo que aseguraría los giros hasta el fin de año.



De igual manera, está bajo evaluación la complementariedad con otros programas de subsidios del Distrito y el Gobierno Nacional para así establecer los montos idóneos para cada tipo de hogar, como Tránsito a Renta Ciudadana, Familias en Acción, Colombia Mayor, etc.

Este programa está dirigido a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no tiene el poder adquisitivo de cubrir sus necesidades básicas como alimentación y servicios.



No obstante, vale la pena hacer la salvedad que no todas las familias reciben el mismo monto de dinero, pues está condicionado con la distribución que tengan en el Sisbén IV, así como la cantidad de personas que pertenezcan al hogar.



Según su condición, dad familia podrá obtener entre 60.000 hasta 740.000 pesos para poder cubrir su manutención, dándole prioridad a sectores de la población como las mujeres cabezas de hogar, es decir, el 76 % de las personas beneficiadas.



