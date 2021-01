Una tendencia para cuidar su bolsillo y asegurar su futuro en el 2021

En forma de “marranito” o de cuenta bancaria, por años, el ahorro ha sido una práctica que habita en la vida de millones de personas. Desde tiempos remotos, guardar dinero se ha convertido en la forma estratégica a la que la gente acude para comprar lo que más les gusta o asegurar la incertidumbre del futuro.



En Colombia, según un estudio de Kantar, 1 de cada 10 colombianos ahorra. Sin embargo, el 12 % de ellos no sabe en qué destinarán sus recursos ahorrados, mientras el 11 % utiliza este dinero para viajes u ocio, el 14 % para educación y el 23 % para vivienda.



De acuerdo con Marcelo Granada, cofundador de Investopi.com, plataforma colombiana de formación financiera para no financieros, el ahorro es una práctica indispensable para la vida de las personas. Sin embargo, si no se acompaña de inversión no tiene ningún sentido, ya que el dinero no crece y no se genera riqueza.



Para ello, según el experto, es necesario que los colombianos le apuesten a conceptos como el de ‘inver ahorro’, el cual le permite a las personas, a partir de un ahorro mínimo, invertir su dinero en la bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo y la alternativa que 1 de cada 2 estadounidenses utiliza para asegurar su futuro.



“El ‘inver ahorro’ logra acercarnos a grandes metas como un fondo de retiro, el pago de estudios universitarios o un capital de renta. Se requiere de paciencia para ver cómo en un par de años este ahorro empieza a crecer, pero una vez esta bola de nieve inicia a trabajar, se convierte en un acelerador financiero”, expresa Granada.



Pero, ¿cuáles son esos beneficios que obtienen las personas que deciden apostarle a esta tendencia que hoy ya atrae a muchos en Colombia, en especial jóvenes, y que promete consolidarse en el 2021? Aquí les contamos:



1. Al invertir en Wall Street, el dinero de la gente obtiene mayor rentabilidad de la que se genera en un sistema de ahorro tradicional.

2. La persona pasa de ser un ahorrador a un inversionista.

3. Según el cofundador de Investopi.com, la inversión destinada se revalúa respecto al dólar y no se devalúa como el peso u otra moneda local.

4. Los inversionistas ganan intereses sobre intereses. Es decir, los intereses que se reciben en los períodos sucesivos no sólo se calculan sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses que se van obteniendo a lo largo del tiempo.

5. Las inversiones son completamente líquidas, por lo cual, la persona puede disfrutar o tomar parte de sus recursos en el momento que lo requiera.



“Wall Street ya no es el mercado mítico que veíamos en las películas donde sólo invertían los grandes millonarios del mundo. Al contrario, hoy día este es un escenario de inversión en el que no existen mínimos de dinero ni de tiempo y en el que las personas pueden confiar para crear un capital de retiro o un patrimonio para el futuro de sus hijos u otras metas particulares”, explica Granada.



Investopi.com es una plataforma de educación financiera que durante el 2020 ha formado a cerca de 8 mil estudiantes en Colombia y que recientemente lanzó el programa “Triatlón inversionista 2021”, con el que busca formar de manera gratuita del 12 al 14 de enero a cientos de personas que quieran aprender sobre cómo construir un portafolio de inversión y comprar acciones en la bolsa de Nueva York.