No es momento de endeudarse en cosas que pueden esperar: expertos

El FGA Fondo de Garantías es fiador institucional de los colombianos, el cual respaldó el crédito a 1, 8 millones de personas en 2022, en $6,7 billones en nuevos créditos. David Bocanumet, presidente de la entidad habló con Portafolio sobre el papel que desempeña el fondo en la inclusión financiera y dijo que para 2023 proyecta crecer 28% llegando a más de $8,6 billones en créditos respaldados.

¿Qué es el FGA Fondo de Garantías?



Nos confunden con el Fondo Nacional de Garantías (FNG). Son dos entidades independientes. El FNG es del Gobierno y accionista nuestro y facilita a las micro, pequeñas y medianas empresas que logren acceso a crédito.



(Lea: ¿Cómo puede organizar sus finanzas si está cerca a pensionarse?).



El Fondo de Garantías es para las personas naturales. Trabajamos en convenios con instituciones que prestan dinero, vigiladas por la Superintendencia Financiera y otras no vigiladas que dan crédito como fintech, cajas de compensación, neobancos y empresas comerciales que prestan, por ejemplo, para celulares o electrodomésticos.



Facilitamos el acceso a crédito formal y con nosotros se reduce el riesgo de crédito y la probabilidad es de aprobación es más alta. Todo es automático, si la entidad aprueba el crédito.



¿Son un seguro?



No somos seguro. Esto es una fianza. Cuando se hace el cobro y el cliente no paga, nosotros le pagamos a la entidad y la persona queda en deuda con nosotros, y ahí entramos a buscar que nos paguen en una cobranza amigable.

¿Y les pagan?



Los colombianos son buena paga. La mayoría de incumplimientos se da por afectaciones puntuales, pero buscamos una solución amigable y si no lo logramos, vendemos los créditos a entidades privadas o la Central de Inversiones.



(Vea: Así puede hacer rendir su dinero en tiempos en que 'todo está caro').



Nosotros en créditos de consumo, hemos garantizado $30 billones a 5 millones de colombianos. En 2022 garantizamos $6,7 billones a 2 millones de colombianos. Este año esperamos crecer 25% es decir a $8,7 billones.



¿Cómo van a crecer si las tasas están altas?



El entorno de altas tasas lo que ha hecho es restringir el crédito pero hemos cerrado convenios de garantía nuevos con Daviplata, Banco Santander, Tuya, y eso hace que para este año sigamos creciendo.



¿Es bueno endeudarse en este momento?



Este es un momento de prudencia por el entorno de altas tasas de interés. La recomendación es la precaución en la solicitud de créditos pues la capacidad de pago de los hogares también se ha afectado por la inflación. Y es que tanto desde la oferta, pues las entidades son exigentes para aprobar, como desde la demanda, hay que ser prudentes con la toma de créditos y cuotas.

¿Tras una parte del 2020, todo el 2021 y el 2022 de bajas tasas, cuándo comenzó a cambiar todo?



Tras la pandemia, y al abrirse la economía, volvió el auge del crédito de consumo, que se favoreció con las bajas tasas, pero el 31 de octubre de 2022 esa expansión del crédito terminó.



(Además: Pese a menor apetito de compra de vivienda, precios siguen subiendo).



Esperamos que a finales de año comiencen a bajar las tasas pero hoy no es momento de mercar con tarjeta de crédito a 36 meses, ni endeudarse para temas que se pueden aplazar. Lo de las matrículas educativas de los hijos toca hacerlo, pero no hay que endeudarse para carro o moto ahora.

PORTAFOLIO