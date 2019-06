Aprenda a reconocer un cheque de gerencia para evitar fraudes

Una persona que está realizando una transacción de un alto monto como la compra de un vehículo, vivienda, liquidaciones de CDT o desembolsos de crédito, y que requiere garantizar los recursos, por lo general suele acceder a los cheques de gerencia.



Los cheques de gerencia, también conocidos como cheques de caja o cheque certificado, es un certificado de carácter financiero o contable de valor que se puede utilizar en lugar del efectivo, crédito, cheques regulares y otro medio de pago.



De acuerdo con Fabio Fernando Moscoso, director del grupo Entorno Económico de la Universidad EAN, este producto financiero se caracteriza por ser nominativo, es decir, que puede ser cobrado sólo por la persona indicada en el cheque y se debe adquirir en un banco donde se disponga del equivalente en efectivo que lo respalde.



"El cheque de gerencia tiene la particularidad que debe disponer del efectivo en la cuenta de ahorros o corriente que cubra la emisión del mismo o sobre giro previamente aprobado para ser emitido, dado que el cheque de gerencia es un equivalente de efectivo. Entonces el cheque de gerencia nunca será rechazado por fondos", explicó Moscoso.



Otras de las características de este cheque es que debe a una persona natural o jurídica en específico, lo cual limita su negociabilidad.



¿CÓMO RECONOCERLOS?



Para Moscoso, en Colombia es muy común la falsificación de este tipo de títulos de valores, por lo que siempre al acceder a este método de pago se está corriendo el riesgo de caer en un fraude.



Ante esto, es necesario conocer algunas de las características que tienen estos cheques para que al momento de hacer efectiva la transacción no se vea inmerso en una estafa.



Según Moscoso, "la única forma 100% segura de conocer su veracidad es ir al banco y cambiarlo por efectivo o consignarlo y esperar que se haga efectivo". Sin embargo, Portafolio.co consultó a Bancolombia al respecto y la entidad señala que existen una serie de datos relevantes que todo usuario de cheques de gerencia debe tener en cuenta a la hora de hacer transacciones con estos:



1. Todo cheque de gerencia tiene un sello restrictivo al primer beneficiario y cruzado.



2. Los sellos solo pueden ser levantados por el banco y generalmente solo se levanta uno de ellos.



3. Los espacios: valores, firmas, número del cheque, cuenta, no deben mostrar adulteración o borrones.



4. La veracidad del título, en este caso del cheque de gerencia, puede ser validado con la entidad emisora.



RECOMENDACIONES



Una de los principales consejos que dan Moscoso y Bancolombia a la hora de utilizar cheques de gerencia, es que no se entregue el bien antes de que este sea pagado.



"Es muy complejo saber sobre la originalidad del cheque de gerencia, lo mejor es cambiarlo por ventanilla en el banco emisor o esperar que se haga efectivo. La mejor precaución es la desconfianza", resaltó el docente de la Universidad EAN.



El experto también hizo las siguientes recomendaciones:



- Si necesita pagar grandes sumas de dinero es bueno optar por el cheque de gerencia, aunque su expedición cueste algún valor.



- Si lo recibe, espere que se haga efectivo o cámbielo directamente por la ventanilla del banco emisor para evitar fraudes.



- Aunque los cheques de gerencia y los cheques normales vienen en desuso, siempre serán la mejor herramienta para portar efectivo y hacer pagos a terceros con mayor seguridad.