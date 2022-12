¡Pilas! Horarios de atención de los bancos para Navidad y Año Nuevo

Con la temporada decembrina llegan nuevos horarios de las entidades bancarias. En especial el 24 de diciembre, que se celebra Navidad, y el 31 de diciembre que es Año Nuevo. También hay que tener en cuenta el número de festivos que hay en el mes.



Cada uno de los bancos tendrá disponibles sus aplicaciones virtuales las 24 horas para cualquier tipo de servicio que se ofrezca a través de estas.

Banco de Bogotá

Las oficinas continuarán prestando servicio con normalidad en los horarios ya establecidos, teniendo en cuenta que los días festivos como el 8 y 25 de diciembre normalmente el Banco de Bogotá no presta servicios de atención.

Estos son los cambios puntuales:

Viernes 23 de diciembre: servicio en horario habitual sin jornada adicional



Sábado 24 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas



Jueves 29 de diciembre: se prestará servicio en horario habitual



Viernes 30 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas



Sábado 31 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas



Lunes 2 de enero: se retomará con normalidad el servicio de atención al público

Bancolombia

Esta entidad bancaria trae varias novedades para diciembre:

•Habrá atención en los horarios convencionales los días 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre.



• Los sábados 10 y 17 habrá atención en los horarios convencionales en aquellas sucursales que abren los sábados. Haga clic aquí para consultarlas.



• El sábado 24 de diciembre habrá atención hasta las 12:00 m. en las oficinas que prestan servicio los sábados.



• La red de sucursales físicas de la entidad no abrirá al público los días 30 y 31 de diciembre.



• Aquellas sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.

Scotiabank Colpatria

Sábado 24 de diciembre de 2022:

Atención al público en el siguiente horario:

Red de oficinas jornada adicional: 9:00 am a 12:00 m

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24

Chat: 8:00 am a 12:00 del mediodía.



Viernes 30 de diciembre de 2022:

Red de oficinas: no prestarán servicio al público.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24

Chat: 8:00 am a 12:00 del mediodía.



Sábado 31 de diciembre de 2022:

No se prestará servicio al público en Red de Oficinas y chat.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24.



BBVA

La entidad aclaró que los días 24 de diciembre y 31 de diciembre no habrá atención a clientes en las oficinas físicas del banco por ser sábado y esta entidad no presta servicios ese día de la semana.



En el caso del 25 de diciembre y 1 de enero de 2023 no se presta servicio por ser domingo, día en que normalmente no hay atención presencial en los bancos.

Asimismo, el viernes 30 de diciembre no se prestará servicio en ninguna sucursal física.

Otros bancos

- El banco Itaú en Colombia atenderá en oficinas a nivel nacional el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. y el 31 de diciembre no habrá atención al público.



- El Banco AV Villas atenderá el 24 de diciembre en sus oficinas hasta las 2 p.m. El 30 de diciembre hasta las 3 p.m. y el 31 no se presta servicio.



- El banco Davivienda anunció que el 24 de diciembre las oficinas estarán abiertas hasta la 1 p.m., con excepción de aquellas que están abiertas hasta las 12 m., las cuales mantendrán este horario. El 31 de diciembre no estarán abiertas las oficinas de servicio, las áreas administrativas ni la dirección general. El 26 de diciembre y a partir del 2 de enero todas las sucursales tendrán el horario habitual.



- El Banco de Occidente tendrá el 24 de diciembre atención de las oficinas ubicadas en centros comerciales hasta las 2 p.m. Para el resto de oficinas la atención será hasta la 1:00 p.m. El 31 de diciembre no se prestará servicio al público.

