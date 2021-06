Cinco claves para invertir correctamente la prima de mitad de año

Muchos colombianos por estos días están planeando cómo gastar la prima de mitad de año, sin embargo, no todos tienen claro en qué utilizarla. La pandemia ha impactado significativamente a la mayoría de los bolsillos y un ingreso adicional ayuda a afrontar la coyuntura actual.



(Le puede interesar: Llega la prima: ¿cuánto deberían pagarle y hasta cuándo hay plazo?)

De acuerdo con David Nieto Martínez, director del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque, comenta que uno de los errores más frecuentes es que se gasta la prima antes de recibirla y no se realiza una buena planificación de este recurso.



(Además: ¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tiene en pensión?)



"Por esta razón es importante incentivar la educación financiera desde una edad temprana, para tener un control de gastos y tener una mayor capacidad de ahorro”, precisa.



Expertos en finanzas personales de Resuelve tu Deuda indicaron que la prima llega en las fechas en que mayores gastos se tienen. Particularmente, en junio se piensa en tomar un descanso, viajar o comprar de más, aún así estos aspectos no pueden ser los responsables de que se entre en sobreendeudamiento o que se le de uso inadecuado a la esperada prima de mitad de año.



“Un buen uso para la prima es liquidar las obligaciones que le están quitando la tranquilidad. Si el dinero no alcanza se puede hacer un pago a capital para así llegar a evitar intereses”, dicen.



Y agregan que otro punto importante es nunca dejar de ahorrar ya que este hábito se convierte en un punto clave para no malgastar los ingresos. "Por eso lo mejor es tener un colchón y saber que esa práctica es primordial para tener finanzas personales sanas o para recuperar la tranquilidad financiera", indican.



Como última recomendación está el uso adecuado que se le debe dar a las tarjetas de crédito para no acabar con la prima en un abrir y cerrar de ojos. Los expertos aseguraron que “es ideal tener máximo dos tarjetas. Una de uso diario que se paga mes a mes, y la otra para uso en situaciones de emergencia; para esta última si es correcto que las cuotas se difieran a varios meses. Hay que tener presente que lo mejor es que estos productos cuenten con algún tipo de beneficio como millas, descuentos, intereses bajos o sin cuota de manejo” .



En esa línea, Nieto y el programa de Finanzas de la Universidad El Bosque comparten algunos consejos para realizar un uso eficaz de la prima:



• Analice la situación económica. Es clave que se haga de manera realista para establecer un presupuesto de gastos e ingresos, con el que se puedan identificar las salidas de dinero que disminuyen la capacidad de ahorro cuando se reciben ingresos adicionales.



• Priorice las obligaciones con terceros. Si tiene deudas lo más importante es destinar el total o parte de este dinero para abonar o cubrir toda la deuda con el fin de generar un mejor flujo de caja en los próximos meses, mejorando la capacidad de ahorro.



• Haga un listado de cosas que necesita. Es importante tener un listado de cosas que realmente necesita y que son de primera necesidad.



• Destine un porcentaje para ahorrar. Pensar en el futuro es una buena opción, si le es posible guarde una parte de su prima en una cuenta de ahorros, CDT, fiducia, entre otros.



• Pague sus deudas con entidades financieras. Esto con el fin de reducir los intereses pagados por las diferentes obligaciones y mejorar la capacidad de endeudamiento para proyectos de emprendimiento o la etapa de vejez.



Finalmente, Nieto Martínez indica que el uso adecuado de estos recursos se logra a través de una buena educación y una planeación financiera de tipo personal que ayude a mejorar la administración de estos ingresos que se perciben en las diferentes épocas del año.



PORTAFOLIO