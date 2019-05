¿Cómo encontrar las mejores ofertas online y ahorrar dinero?

Las compras online se han convertido en una gran alternativa para los consumidores colombianos. Y no es para menos, el comercio digital trae para ellos una serie de beneficios como evitarles el traslado de un lugar a otro, la posibilidad de adquirir productos o servicios que en el mercado nacional no encuentran y las promociones, estos últimos con un papel importante.



El e-commerce se ha caracterizado por ofrecer a los usuarios formas de ahorro a través de los descuentos o promociones que lanzan en algunos periodos de tiempo, los cuales benefician a sus clientes y a sus empresas.

Adicional a esto, según el portal de ofertas online, Picodi, es importante considerar que las tiendas online suelen tener precios más bajos que sus contrapartes físicas. “Solo es cuestión de comparar el costo de los productos para darse cuenta. Por ejemplo, los productos no tienen que incluir los gastos de alquiler del local, los servicios de agua y electricidad y empleados en el precio”.



(Lea: ¡Tenga cuidado! Así están robando su información al comprar online)



De acuerdo con Álvaro Bohórquez, country manager de Ofertia.com.co, gracias a estos descuentos los consumidores están aprovechando para hacer compras de manera inteligente consultando previamente los portales web de las marcas para así encontrar precios que se ajusten a sus necesidades. “Los comercios están impulsando con mucha fuerza ese canal de ventas y ofrecen precios preferenciales. De igual manera, generaciones como los millennials que tienen menos fidelidad por las marcas, buscan ser más eficientes en sus ingresos e invierten sus ahorros en categorías que son de su interés, están promoviendo que los comercios implementen este tipo de promociones”, afirmó Bohórquez.



Para Juan Camilo Pachón de Marketplace de Mercado Libre, las promociones online son los mejores momentos que tiene un consumidor para adquirir productos y servicios a un buen precio, por lo que cada vez más colombianos se interesan por comprar en internet.



(Lea: Colombianos hacen sus compras en internet desde el computador)



“A los colombianos que les interesa adquirir los productos con muy buenos precios están atentos a este tipo de acciones promocionales porque saben que pueden encontrar hasta un 70% de descuento. Es por esto que muchos de ellos están en constante búsqueda y están pendientes de este tipo de acciones, y en el momento en el que ocurren de verdad que aprovechan”, afirmó Pachón.



Según el directivo de Mercado Libre, estas jornadas de promociones además de ser beneficiosas para los usuarios lo son para los comercios, ya que en el caso de la plataforma suelen incrementar sus ventas en hasta un 20%.



Adicional a esto, en la plataforma se ha detectado que cuando hay jornada de descuentos los colombianos aprovechan el mediodía y la noche para hacer sus compras, ya que son espacios en los que tienen más tiempo para analizar las ofertas.



Cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el 2017 las ventas electrónicas en el país registraron cerca de 14,6 billones de pesos y en el 2018, se consolidó un incremento del 14% en el primer semestre. Adicional a esto, según cifras de Ofertia.com.co en promedio un colombiano gasta entre 221.763 pesos y 300.000 pesos mensuales al hacer sus compras en un canal digital.



Y, ¿CÓMO ENCONTRAR LAS MEJORES OFERTAS?



Aunque las promociones suelen ser muy atractivas, el usuario debe ser muy astuto a la hora de ingresar a una tienda online y reconocer si ese descuento es el mejor o no. Por eso, Portafolio.co consultó a Picodi sobre lo que deben hacer los colombianos para encontrar las mejores ofertas online, y estas son sus recomendaciones:



• Vitrinear: el primer paso para ahorrar al momento de comprar online es encontrar la tienda adecuada. Existen miles de tiendas especializadas en tecnología, moda, muebles, hogar, viajes, etc., pero usualmente las más grandes o más conocidas como Linio, AliExpress, Amazon, entre otras, suelen tener las mejores ofertas. Además, estas tiendas también cuentan con ventas especiales durante el año por aniversarios, nuevos lanzamientos, etc.



• Comparar: una de las grandes ventajas de comprar online es que para visitar una tienda solo es necesario abrir una nueva pestaña en el navegador. Esto permite visitar una gran cantidad de tiendas en pocos minutos hasta encontrar el producto que se desea al mejor precio. Adicional a esto, existen aplicaciones y sitios web que consolidan las diferentes ofertas que hay en el mercado como lo son Picodi, Ofertia.com.co, Kayak, Extrategia, Mercadoni, entre otras.



• Esperar: algo muy popular entre las tiendas físicas, que se ha trasladado al e-commerce, es el inflar los precios para que los descuentos sean más atractivos. En las tiendas online se da con más notoriedad en las semanas precedentes a un gran evento como Black Friday, Cyber Monday, Hot Sale, etc. Es por eso que, si hay algún gran evento en el calendario en los próximos días, lo mejor es esperar. Estos eventos son las mejores fechas para comprar online y muchas veces son supervisados por instituciones oficiales o asociaciones que velan por el bienestar de los consumidores.



• Cuponear: nada mejor que usar un código promocional o cupón de descuento al momento de comprar online. Además, y en la mayoría de tiendas, es posible combinarlos para disfrutar de incluso más beneficios. Estos se pueden conseguir en redes sociales, suscribiéndose al newsletter de sus tiendas favoritas o en plataformas cuponeras como Picodi.



• Pagar: este punto es una suerte de extensión del primer y cuarto punto. La forma en la que se cancelan las compras se ha convertido en un factor muy importante al momento de ahorrar. Bancos, tarjetas y servicios de pago se alían constantemente con tiendas online, restaurantes, agencias de viajes y más para poder ofrecerle beneficios exclusivos a sus clientes. Estos se pueden traducir en códigos promocionales, pagos en un gran número de cuotas sin interés, envíos gratuitos y muchos otros beneficios adicionales.



Adicional a estos consejos, los expertos de Picodi también recomiendan suscribirse al boletín de una tienda para recibir información sobre las nuevas promociones y estar atentos a los correos con códigos promocionales u otros descuentos que suelen brindar los negocios cuando se deja la cesta de compras sin finalizar la transacción.