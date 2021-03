Claves para reducir el pago de su declaración de renta

Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante el 2020 el número de colombianos que presentaron declaración de renta aumentó en un 11,1% en comparación con el 2019. Debido al escenario de pandemia, la mayoría de las oficinas físicas de la Dian permanecieron cerradas al público durante la temporada de impuestos, lo que implicó que los contribuyentes usaran herramientas virtuales para completar el proceso.



Para Andrés Vélez, CEO de Tributi.com, la mayor plataforma colombiana de declaraciones de renta en línea, la tecnología también está ayudando a las personas a empoderarse de sus asuntos contables y a acoger la planeación tributaria como una estrategia para prepararse con antelación y aprovechar los beneficios tributarios que ofrece la ley.



“Realizar una correcta planeación tributaria nos permite prepararnos para cumplir con la obligación de nuestros impuestos de una forma organizada y más cómoda. Hace que no nos coja por sorpresa el pago de nuestras obligaciones, y nos brinda la posibilidad de aprovechar algunas deducciones y beneficios contemplados en la ley para minimizar el impuesto que debemos pagar”, explica Vélez.



Pero, ¿qué pueden hacer los colombianos durante el 2021 para optimizar su declaración de renta y pagar un menor valor de impuestos el año entrante? Tome nota y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que comparte Tributi.com:



1. Con pagos adicionales de salud: Si en 2021 tomamos seguros de salud voluntarios como medicina prepagada o pólizas de salud, este gasto será deducible en la declaración de renta del 2022. Únicamente aplica para quienes tengan ingresos por salarios, honorarios o servicios (rentas de trabajo). Se puede tomar como beneficio el gasto que no supere los $581.000 mensuales ni los $6.971.000 anuales.



2. Haga aportes voluntarios a pensiones obligatorias: Los aportes voluntarios a pensiones obligatorias son un ahorro adicional para complementar la pensión obligatoria. Este alivio tributario también está sujeto a límites, pues el aporte no debe ser mayor al 25% del ingreso anual ni los $90.770.000. Si se realizan aportes mayores, estos no entrarían a ser parte del beneficio tributario.



3. Realice aportes a pensiones voluntarias: Estos aportes tienen como objetivo fomentar la compra de vivienda o contribuir a la pensión de jubilación y pueden generarle beneficios tributarios, pues los aportes que realice a estos fondos voluntarios pueden ser descontados en el cálculo de su impuesto de renta. El beneficio de estos aportes es de hasta el 30% de sus ingresos anuales sin que este valor exceda los $137.970.000.



4. Haga donaciones: Las donaciones son aportes voluntarios que se hacen para apoyar una causa que busca favorecer a una población vulnerable. En Colombia, estas le pueden generar deducciones tributarias. Para ello, es necesario hacerlas a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas por la Dian o a programas creados por universidades o por el Icetex en beneficio de personas de estratos 1, 2 y 3. Tenga en cuenta que lo que se puede tomar como descuento es el 25 % del valor donado. Para hacer válido su beneficio tributario, debe solicitar a la entidad a la cual realizó la donación la certificación correspondiente.



5. Acceda a crédito hipotecario o leasing habitacional: Estos son créditos destinados a la compra de bienes inmuebles con destino vivienda. Los intereses que estos le generan son deducibles en su declaración bajo cierto límite: Tiene derecho a deducir los intereses pagados hasta un valor igual o inferior a $3.631.000 mensuales y $43.570.000 anuales.



6. Con intereses pagados en créditos educativos con el ICETEX: Si durante el 2021 tiene crédito con el ICETEX, podrá descontar los intereses que pague en el año hasta un valor que no supere los $3.631.000 anuales.



7. Por dependientes económicos: Si usted es asalariado y tiene dependientes podrá obtener una deducción mensual de hasta el 10 % de sus ingresos, teniendo un límite de $1.162.000 mensuales y $13.942.000 anuales. Cabe resaltar que un dependiente es un familiar que cumple ciertas características establecidas por la ley y que depende económicamente de usted.



8. Por aportes a cuentas AFC: Las cuentas AFC son cuentas de ahorro para la compra de vivienda que brindan beneficios tributarios, pues los aportes que realice a este tipo de cuenta pueden ser descontados en el cálculo de su impuesto de renta. Al igual que los aportes a pensiones voluntarias, el beneficio de estos aportes es de hasta el 30% de sus ingresos anuales sin que este valor exceda de $137.970.000.



9. Por Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): El 4x1000 o GMV es un impuesto que se paga cuando se realizan retiros de cuentas bancarias o se disponen de los recursos que posee una persona en productos financieros. Aunque no tienen una relación directa con la generación de sus ingresos, puede descontar en su impuesto de renta hasta el 50% del valor que pague en el año por este impuesto.



10. Por aportes a seguridad social como independiente: La seguridad social es un sistema que busca garantizar a los colombianos la cobertura ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo su calidad de vida. Está compuesto de: Pensión, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. El valor de los aportes que realice como empleado o trabajador independiente le genera deducciones que puede descontar de su impuesto de renta.



Cabe aclarar que, la sumatoria total de sus deducciones, más las rentas exentas (ingresos que se encuentren libres de impuestos), no pueden exceder el 40% de sus ingresos brutos menos sus ingresos no gravados, ni los $182.992.000.