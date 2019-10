Colombia bajó en índice mundial de pensiones

“La inclusión y la capacidad del sistema pensional colombiano no son suficientes para responder a los requerimientos de su población”.



Así lo señala el estudio de la firma Mercer, consultora en salud, patrimonio y carrera; y subsidiaria de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), que dio a conocer los resultados del Índice mundial de pensiones Melbourne Mercer 2019 (MMGPI).



(Colombia, entre los países más difíciles para pensionarse)

El informe revela que Colombia, con un promedio de 58,4, bajó su calificación pasando de C+ a C, clasificación en la que la consultora ha ubicado a otros sistemas de naciones como Brasil, Austria, Italia y España.



Según lo evidenciado en el estudio, son países que cuentan con regímenes que denotan algún tipo de solidez, pero sugiere la revisión de algunos aspectos de fondo, los cuales serán vitales para garantizar su eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.



Lea: Pensión mínima: ¿cómo jubilarse si no tiene el ahorro suficiente?.



“Los índices de integridad del sistema colombiano permanecen en niveles muy similares con respecto al año 2018. Esto significa que aún existe una estabilidad institucional que salvaguarda las reglas de juego en la adquisición de derechos y la forma como se deben desplegar las inversiones. Sin embargo, en nuestro estudio observamos que el índice de sostenibilidad del país tuvo un significativo descenso frente a las proyecciones demográficas actualizadas, las cuales demuestran que la población está envejeciendo, trayendo como consecuencia que el sistema de reparto sea mucho más difícil de sostener” afirma David Cuervo, Director de Bienestar en Mercer Colombia.



Haciendo una comparación frente a países de la región mejor posicionados como Chile, el sistema colombiano se encuentra algo rezagado. Hay una diferencia de diez puntos en el balance general, y un importante contraste frente a los temas de la sostenibilidad de los dos modelos, en los que la consultora le da una calificación a Colombia de 46,0 frente a 71,1 obtenidos por los del país austral.



Malasia, país que por tamaño y características resulta muy similar a Colombia, fue uno de los países que mejoró su puntaje (50.5) en la variable de adecuación, la cual evalúa los beneficios que actualmente brinda el sistema.