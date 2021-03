¿Cómo escoger adecuadamente un producto de crédito?

El financiamiento es una de las herramientas más útiles que ofrece el sistema financiero. A través de él, los hogares y empresas acceden a recursos que les permiten lograr sus metas. Adquirir vehículo o vivienda, materializar un proyecto educativo, invertir en tecnología, abrir puntos de venta, desarrollar productos o servicios son algunos sueños que se pueden apalancar con dicho mecanismo.



Tenga en cuenta que ser sujeto de crédito es sinónimo de confianza y, por ello, honrar estas obligaciones permite construir credibilidad a futuro. No tema explorar esta herramienta, pero ojo a las siguientes recomendaciones:



1. Identifique sus condiciones financieras y necesidad de crédito



El primer paso es preparar un plan financiero. Contraste sus ingresos y gastos, a fin de determinar cuál es su capacidad de pago y así establecer el momento oportuno para tomar el crédito.



De igual forma, determine cuáles son sus necesidades financieras y el uso que le dará al préstamo. Seleccione el tipo de producto según su necesidad, recuerde que las entidades financieras ofrecen múltiples modalidades: consumo, libre inversión, hipotecario, nómina, educativo, microcrédito y comerciales. Dependiendo de lo que desee, verá diversas alternativas en cuanto a tasas de interés, plazos de pago y mensualidades.



2. Analice la mejor oferta entre las entidades financieras



En el sistema financiero colombiano hay múltiples entidades a las que puede acceder. Están los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, como bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento. Otra opción son las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. También existen las ONG o fundaciones especializadas en la colocación de microcrédito, y las empresas Fintech, que apalancan las innovaciones tecnológicas para proveer servicios financieros.



La clave está en identificar la entidad que le ofrezca las mejores condiciones en términos de comisiones o gastos adicionales, tasas de interés, alternativas en caso de que se presenten dificultades para pagar, canales de atención y recaudo; todo lo que usted necesite para solventar la deuda. No deje de comparar y analizar cada aspecto que le ofrezcan.



3. Analice costos



A la hora de evaluar el préstamo, tenga en cuenta, por un lado, valor, tipo y modalidad de la tasa de interés, y por el otro, periodicidad y vigencia del pago. Dependiendo de ello, usted podrá escoger el tipo de amortización que más le convenga para mantener estable su flujo de caja y así, cumplir con su obligación.



Hablemos de la tasa. Este valor corresponde al porcentaje que el cliente debe pagar por el préstamo del dinero; puede ser tasa fija, es decir que no se modificará durante el tiempo de la deuda o variable que, como su nombre lo indica, cambiará durante la vigencia del crédito de acuerdo con fluctuaciones de una tasa de referencia como el UVR, DTF o IPC. Respecto a la modalidad, se encuentran tasas de interés anticipado o vencido, esto es, la liquidación de la misma antes o después del periodo de pago definido. Conocer las tasas le permitirá saber el valor real que va a pagar por el crédito.



Otros elementos que determinarán los costos del producto financiero son la periodicidad del pago de los abonos (mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales) y la vigencia, es decir, el plazo total para sufragar la deuda.



Teniendo este panorama claro, usted puede solicitar a su asesor una tabla de amortización para saber cómo quedará el valor de la cuota, si ésta será fija o variable, si usted puede optar por abonar inicialmente más a capital o a intereses o, incluso, si puede hacer desembolsos extraordinarios para reducir la obligación.



4. Preste atención al asesor comercial y al detalle de los términos y condiciones



Si tiene dudas sobre los términos descritos en los documentos que está por firmar, pregunte. Esto puede evitarle sorpresas a futuro que podrían afectar su bolsillo. Es fundamental que como consumidor financiero usted tenga claro todas las condiciones de su crédito para no caer en circunstancias que puedan comprometer su situación financiera, y con ello, su tranquilidad y bienestar.



5. Húyale al “dinero rápido”



El desespero no es buen consejero. Hay situaciones inesperadas que requieren solución inmediata, y por eso muchas veces se recurre a un crédito. Sin embargo, los intermediarios financieros deben tomarse su tiempo para revisar la solicitud y su historial financiero, con el propósito de ofrecerle las mejores condiciones.



Utilizar los “gota a gota” o “paga diario” para obtener dinero rápido puede resultarle costoso, pues sus tasas superan el nivel de usura y, además, este tipo de alternativas podría poner en riesgo su integridad. Por otro lado, creer en anuncios de préstamos como los que abundan en las redes sociales puede exponerlo a fraudes en los que su dinero termina en el bolsillo de los amigos de la ajeno.



Tomar un crédito es una gran decisión que le puede ayudar a crecer financieramente. No deje de comparar, y preguntar para que escoja el producto adecuado; tenga en cuenta que cumplir con estas obligaciones es un acto de responsabilidad que redunda en una mejor salud financiera para usted y para los suyos.



Johanna Valderrama Casas

Asesora de Comunicaciones de Banca de las Oportunidades johanna.valderrama@bancadelasoportunidades.gov.co

Twitter: @johalex1