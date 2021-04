¿Cómo la pandemia está afectando el bolsillo de los colombianos?

TransUnion presentó este jueves un estudio que muestra cómo la pandemia está afectando el ingreso y las finanzas de los hogares.



Según el informe de la encuesta, el 71% de la totalidad de los hogares encuestados con ingresos mensuales inferiores a $1 millón, se ha visto afectado por la crisis derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Así mismo creció la preocupación de los hogares por no poder pagar sus deudas. Entre los consumidores impactados, la preocupación estaba en 93% (abril de 2020) y 89% (actualidad). El 56% espera no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad.



Las obligaciones relacionadas con los créditos de vivienda, créditos personales y microcréditos, son los compromisos financieros que los consumidores señalan con mayor frecuencia que no podrán pagar.



Por su parte, el 53% de los hogares con menores ingresos dijo que alguien de su hogar perdió el empleo, mientras que el 31% indicó que alguien de su hogar vio reducidas sus horas de trabajo.



Así mismo, el 13% declaró ser propietario de un pequeño negocio que tuvo que cerrar o ver una reducción en sus pedidos por las restricciones generadas, mientras el 15% de los hogares declara haber empezado un nuevo trabajo o actividad generadora de ingresos.



El 29% considera que los ingresos de su hogar se verán afectados negativamente por la pandemia de Covid-19 en el futuro, mientras que el 27% no está seguro.



OTROS RESULTADOS



Menor impacto financiero: 50% de los consumidores colombianos continúan reportando dificultades financieras provocadas por la pandemia, una disminución de 22 puntos porcentuales desde diciembre de 2020.



Mayores expectativas de recuperación: A medida que la actividad económica continúa recuperándose, llegan nuevas vacunas y se anuncian más subsidios del gobierno, los colombianos se sienten un poco más optimistas ─82% de los consumidores indican que se sienten algo, muy o extremadamente optimistas, en relación con el 74% en diciembre.



Importancia del ahorro: La crisis del Covid-19 reforzó la importancia del ahorro en los hogares colombianos ─el 66% de los hogares afectados afirmó que ahora veían al ahorro como algo mucho más importante que antes de la pandemia.



IMPACTO FINANCIERO EN LOS HOGARES POR INGRESO



La encuesta estableció el 100% para cada uno de los segmentos, de tal manera que:



• 71% del 100% de los hogares encuestados con ingresos mensuales inferiores a $1 millón, se ha visto afectado.

• 50% del 100% de los hogares encuestados con ingresos mensuales entre $2 millones y $3 millones, le ha perjudicado la pandemia.

• 35% del 100% de los hogares encuestados con ingresos mensuales superiores a $3 millones, se ha visto afectado.



IMPACTO EN EL CRÉDITO DE LOS CONSUMIDORES



• Sigue siendo alta la preocupación de los consumidores por la incapacidad de hacer sus pagos. Entre los consumidores impactados, la preocupación estaba en 93% (abril de 2020) y 89% (actualidad). El 56% espera no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, 43% de estos consumidores espera tener un déficit presupuestal en un mes, 27% espera poder pagar sus obligaciones durante más de un mes, pero menos de tres meses.



• Créditos de vivienda, créditos personales y microcréditos, son las obligaciones que los consumidores señalan con mayor frecuencia que no podrán pagar.



• 9% de los encuestados impactados indican tener un crédito de vivienda y el 45% de ellos, indica que no podrá pagar su obligación.



• 11% posee microcréditos y el 44% de estos, afirma que no podrá cumplir con el pago.



• El porcentaje de consumidores impactados con créditos personales es del 39%, y el 45% de estos consumidores indica que tendrá dificultades para pagar.



IMPACTO LABORAL



• 53% de los hogares con menores ingresos dijo que alguien de su hogar perdió el empleo.



• 31% indicó que alguien de su hogar vio reducidas sus horas de trabajo.



• 13% declaró ser propietario de un pequeño negocio que tuvo que cerrar o ver una reducción en sus pedidos por las restricciones generadas.



• 15% de los hogares declara haber empezado un nuevo trabajo o actividad generadora de ingresos (menor al 22% de diciembre). Entre los consumidores de mejores ingresos, este porcentaje disminuye al 7% de los hogares y entre los hogares de ingresos medios y altos es del 19%.



IMPORTANCIA DEL AHORRO



• 66% de los hogares afectados afirmó que ahora ven al ahorro como algo mucho más importante que antes de la pandemia.



• 27% de las personas que no se vieron afectadas económicamente, está ahorrando más (igual que en diciembre), mientras que el 31% dice que está pagando su deuda más rápido (frente al 20% en diciembre).



ALIVIOS FINANCIEROS



• El 36% de los consumidores encuestados indica que en el último año ha recibido algún tipo de alivio financiero.



• 29% de los consumidores con bajos ingresos ha recibido algún tipo de alivio financiero en comparación con el 39% de los hogares de ingresos medios y altos.



• De los consumidores que recibieron alivios financieros, el 32% indica haber reducido sus deudas como resultado del alivio.



• La preocupación por el pago de obligaciones financieras entre los consumidores impactados financieramente se ha mantenido consistentemente alta (93% en abril de 2020 y 89% en la actualidad).



• Los consumidores no se sienten preparados para cuando los alivios financieros terminen: el 17% de los hogares con ingresos más bajos dicen no estar preparados para cuando termine este beneficio, y el 8% de los segmentos de ingresos medios y altos, tampoco.



LO QUE ESPERAN LOS CONSUMIDORES



• 29% espera que los ingresos de su hogar se vean afectados negativamente por la pandemia de COVID-19 en el futuro, mientras que el 27% no está seguro.



• 82% de los consumidores indican que se siente algo, muy o extremadamente optimista (8 puntos porcentuales más alto que en diciembre).