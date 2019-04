Así puede llegar con dinero a final de mes

Las últimas semanas del mes suelen ser un dolor de cabeza financiero para muchos, pues es por esos días en los que más de una persona está contando el poco dinero que le queda para ‘sobrevivir’ mientras llega el pago de su quincena o mensualidad



De acuerdo con Constanza Triana, coach profesional en finanzas personales y directora de la firma Vera Ikona Consultores, son tres los factores que llevan a que una persona finalice el mes sin dinero: la justificación de la mala administración del dinero, la falta de consciencia sobre los gastos hormiga y el no reconocer que se compra es con tiempo y no con dinero.

“Más que los gastos en sí mismos son los hábitos los que llevan a una persona a terminar el mes sin recursos. Eso explica por qué es tan frecuente ver desde directivos de alto nivel hasta operarios más endeudados de lo que pueden manejar”, afirma Triana.



Además de los hábitos, existe otro factor que explica el por qué las personas no llegan a final de mes con suficiente dinero. Se trata de la falta de consciencia de cuánto realmente se destina a cada rubro de gastos. “La mayoría de la gente no sabe con exactitud cuánto se gasta. En los procesos de coaching financiero es usual escuchar cosas como ‘yo no sabía que esto sumaba tanto al mes” o “no me había dado cuenta de que esto es doble gasto”. Esto demuestra que contrario a lo que mucha gente cree no se trata de tener cálculos en la cabeza, es vital manejar cifras exactas, por escrito mes a mes para ver la tendencia, analizarla y lograr crecer en aprendizaje”, explicó Triana.



¿QUÉ HACER EN ESTE CASO?



Para la experta lo primero que se debe hacer en este tipo de situaciones es evaluar si de verdad se quiere un cambio. De ser así, se debe empezar a establecer objetivos concretos, evaluar de forma honesta su realidad, ejecutar un plan de acción y mantenerse firme a su meta.



Sin embargo, existen algunas acciones que le podrán ayudar a planear el mes según sus ingresos para que el dinero le alcance, o dado el caso de estar en los últimos días del mes padeciendo problemas financieros, sobreviva.



PLANEE SU MES REDUCIENDO GASTOS:



Adicional a esto, según Asobancaria el secreto para llegar a fin de mes con dinero es reducir los gastos. Esto no es sencillo de hacer si es de las personas que considera que todo lo que gasta es indispensable, pero en este tipo de situaciones es necesario saber priorizar.



Por ello es indispensable que analice y organice sus gastos según estas categorías:



- Sus gastos fijos y obligatorios: son todos aquellos que cubren las necesidades básicas como vivienda y obligaciones financieras adquiridas. Se caracterizan por tener cuotas fijas y fechas establecidas para su pago. La recomendación es cancelar siempre a tiempo estas obligaciones.



- Sus gastos necesarios pero variables: estos son los necesarios para vivir como servicios públicos, transporte, alimentación, etc. Estos se caracterizan porque a pesar de ser indispensables, su uso racional puede generar un ahorro mensual. Se recomienda ser prudente con el uso de estos servicios, así como buscar productos de buena calidad y a un mejor precio.



- Sus gastos discrecionales: estos se caracterizan por no ser indispensables y por ser, usualmente, fruto del antojo. En este caso, debe siempre recordar que cada vez que compra algo y solo lo usa una vez, o adquiere un lujo haciéndolo pasar por necesidad, no está tomando una buena decisión.



PLANEE LOS ÚLTIMOS DÍAS CON LO QUE TIENE



Esta es la situación más crítica, sin embargo hay formas de terminar el mes con el dinero que cuenta, o sin él.



Lo primero que debe hacer es contabilizar todos los recursos con los que cuenta. Revise su cuenta, los bolsillos de sus chaquetas o pantalones, libros, o lugares en los que podría guardar dinero. También, y dado el caso, puede acceder a los ahorros que tenga a la mano.



Tan pronto sepa cuánto tiene en total, revise si tiene obligaciones pendientes. De no tenerlas, puede tomar un respiro, si las tiene y no le alcanza puede optar por un préstamo. Aquí puede recurrir a su familia, un adelanto de sueldo, lo importante es que este no le genere intereses.



Luego de salir de sus obligaciones, con el dinero que le queda haga una cuenta de lo que necesita de transporte y alimentación diariamente, y el resultado deberá ser el único monto que deberá usar durante esos días. Aquí debe evitar excesos y salirse del presupuesto.



Si definitivamente no cuenta con el dinero suficiente puede recurrir a su tarjeta de crédito, pero tenga presente que debe ser moderado, revisar las tasas de interés y las cuotas, y anexarlo a su presupuesto mensual.