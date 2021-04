Cómo manejar las finanzas mensuales en tiempos de crisis económica

Priorizar los gastos de acuerdo con los ingresos reales que se perciban es una de las recomendaciones que Wilson Sánchez, docente del programa de Economía de la Universidad Central, para establecer un presupuesto familiar mensual en época de pandemia.



Al identificar el presupuesto familiar y discriminar los gastos mensuales, se pueden determinar los gastos que no son necesarios. Por ejemplo, los denominados gastos hormiga, que son de consumo diario y a veces imperceptible, disminuyen la renta disponible mes a mes.



“El presupuesto mensual debe quedar registrado en un archivo físico o electrónico, discriminando los ingresos reales disponibles del núcleo familiar, lo que realmente entra a nuestras cuentas e incluir priorizando los gastos mensuales como: arriendo, cuota del apartamento, administración, servicios públicos, educación de los hijos, deudas con el sector formal y alimentación, los cuales no se pueden eludir. El saldo que quede de esta operación es el espacio para establecer el flujo de caja disponible para tener un ahorro o para gastos imprevistos”, expresó Sánchez.



La pandemia y los consecuentes confinamientos, selectivos, graduales y totales, generan un pare en el aparato productivo de la economía, los recursos entran en cesación, la mano de obra entra en confinamiento y por esto hay una reducción del ciclo económico, es decir una contracción económica.



En esta, el número de actividades económicas productivas que se realizan, se reducen al mínimo, ya que se reduce el nivel de renta, aumentan los despidos, aumenta el desempleo, aumenta el nivel de deudas, y también, aumenta la mano de obra cesante en la economía que ya no tiene capacidad de compra para ir a un supermercado y adquirir bienes y servicios, y generar el circulo virtuoso del aparato productivo.



Así lo explica el docente: “los cierres inherentes a los confinamientos de la pandemia han afectado directamente el presupuesto de los hogares impactando una reducción en los ingresos del núcleo familiar.



Y agrega que las personas que antes devengaban un salario quizás no estén hoy en el aparato productivo de la economía formal y no estén recibiendo ingresos, por ende, este rubro de ingresos que antes era una suma global, quizás se ha venido reduciendo frente a gastos fijos que no se han reducido como: el arriendo, los servicios públicos y la alimentación.



"El impacto de este periodo de pandemia en el presupuesto familiar ha sido negativo por la reducción de los ingresos percibidos por los núcleos familiares”, precisó.



Esto se traduce en la economía nacional y global, y la consecuencia de la pandemia es similar a apagar el motor de un carro, el cual deja de tener dinámica y movimiento, y se reduce al máximo.