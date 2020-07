Consejos para el manejo de finanzas personales en tiempos de pandemia

Suele pasar que finalizando el mes, la mayoría de las personas no entienden en qué gastaron su salario o incluso por qué no les alcanzó.



(La crisis por el coronavirus dispara el ahorro en los colombianos).



Si a usted le ha sucedido, y más en esto momentos coyunturales en el que es necesario ser austeros, ahorrar y organizar nuestras finanzas personales, Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz recomienda poner en práctica los siguientes consejos:

• Haga un presupuesto. Este se caracteriza por desarrollar un listado de los ingresos y gastos que mensualmente se tiene. Le permitirá planear, controlar el dinero, así como tomar acciones sobre una base real de los ingresos y egresos. Usted lo puede realizar fácilmente empleando como herramienta una hoja de Excel. Como resultado, el presupuesto le permitirá ir evaluando cada mes la ejecución de los gastos proyectados con respecto a lo planeado.



(Cómo prepararse para enfrentar emergencias económicas).



• Controle su presupuesto semanalmente. Se hace más difícil olvidar pagos que pueden generar sobrecostos, tales como el pago de la cuota de administración o la tarjeta de crédito o el plan del celular.



También, le permitirá asegurarse no gastar más de lo planeado, ya que cualquier gasto adicional que pretenda hacer, podrá contrastarlo contra el presupuesto y en este sentido, las decisiones de gasto tomadas serán más racionales, consientes, evitando gastos innecesarios.



(Día sin IVA: ¿hasta qué punto es buen negocio pagar a crédito?).



• Incluya otros ítems. Por ejemplo, ‘otros gastos’ le permitirá que su presupuesto sea más flexible y pueda cubrir un gasto imprevisto. De igual manera, es importante incluir un ítem destinado al ahorro el cual permita tener un ‘colchón’. Inicialmente no importa que el porcentaje de ahorro sea pequeño, lo importante al principio se enmarca en generar el hábito del ahorro, el cual gradualmente se aconseja ir aumentando.



• Lleve un calendario. Le alertará sobre las fechas de pago, en él se sugiere incluir el nombre del pago y el valor.



• Evite gastos como las promociones. Estas compras llevan a los usuarios a pensar en la inmediatez de las compras con la finalidad de aprovechar la oportunidad, estas generalmente concluyen en la compra de bienes y servicios los cuales no son urgentes. Además, el cupo de la tarjeta de crédito le hace pensar que usted cuenta con dinero, esto lo puede llevar a comprar desmedidamente y comprometer sus ingresos futuros.



Es importante recordar que la tasa cobrada por las tarjetas en promedio y generalmente es la más alta que pueden fijar de acuerdo a la tasa de usura. Productos como el mercado, no se deben financiar a más de una cuota. En general los gastos de corto plazo deben ser financiados en el corto plazo y los de largo plazo en el largo plazo.



• Analice cómo puede aumentar sus ingresos. En momentos de crisis existen alternativas para reinventarse, buscar nuevas propuestas de valor y nuevos canales. Ahora se hace necesario avanzar hacia mecanismos digitales, puesto que el mundo está cambiando con mayor velocidad, en este sentido, las tecnologías de la información hacen que los hábitos y patrones de consumo cambien, entre ellos la forma en las cuales ofertan los productos.



• Antes de hacer cualquier compra que no esté en el presupuesto pregúntese: ¿qué pasa si no lo compra?, o posponer el momento de compra para no hacerlo sin pensarlo bien, esto le dará la oportunidad de contar con el tiempo necesario para analizar cómo me afecta su presupuesto. Tenga en cuenta que para poder mejorar el flujo de caja es necesario aumentar los ingresos y reducir los gastos.



• Ahorre algo, así sea muy poco. El ahorro puede apalancar esa oportunidad de inversión que le puede generar mayor nivel de ingresos.