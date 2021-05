Consejos para evitar la suplantación de identidad y prevenir fraudes

Según datos de la Dijín, la suplantación de identidad creció en un 409% en un año marcado por la pandemia de COVID-19. Mientras que a lo largo del 2019 se presentaron alrededor de 300 casos de este tipo, en 2020 el número reportado se disparó a 1.527 las denuncias de robo de identidad.



La suplantación de identidad se presenta, generalmente, a través de correos electrónicos, con los cuales los delincuentes buscan la falsificación de documentos que pueden ser utilizados para diferentes tipos de transacciones o actividades en línea.



La transformación digital vino para quedarse y con el incremento de fraudes en línea, se vuelve imperativo tener un buen comportamiento digital para proteger su identidad y sus finanzas.



Por eso, desde Datacrédito Experian presentamos algunos consejos y herramientas para evitar caer en fraudes en línea como la suplantación de identidad:



1. Cuide su información personal y financiera.



Recuerde que ninguna empresa o comercio debe pedir por teléfono sus datos como usuarios, claves, números de tarjeta de crédito con sus códigos de seguridad o fechas de vencimiento.



2. El Phising, la técnica favorita de los ciberdelincuentes.



El “Phising” es una técnica donde se envía un correo electrónico o sms fraudulento con enlaces que llevan a sitios web falsos para “pescar” la información financiera confidencial de la persona y que les permite suplantar tu identidad y realizar compras a tu nombre. Evite dar clic en los enlaces sospechosos o mensajes de texto inusuales que inviten a identificarse como clientes con usuario y contraseña. Asegúrese de que la página en la que inscribe su usuario y contraseña es la del dominio de la entidad y tiene certificado seguro, podrá verlo en la barra de direcciones.



3. Fortalezca sus contraseñas.



Nunca use una misma contraseña para toda su información. Lo ideal es que cada cuenta que maneje cuente con una contraseña diferente para evitar que sea descifrada fácilmente. También es importante que sus contraseñas incluyan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números intercalados.



4. Solo compre en páginas confiables.



Esto dará mayor tranquilidad a la hora de realizar sus compras por internet. Normalmente las páginas seguras ofrecen a sus visitantes una garantía. De no tenerla, revise la información que proporciona. Otra forma de asegurarte que la página no sea falsa es revisar si la URL del sitio inicia con https://. Adicionalmente, para ingresar a las páginas donde hará las compras y dejará sus datos, use un dispositivo confiable que tenga un programa de antivirus activo y actualizado. También recomendamos que utilice redes confiables y no redes públicas gratuitas para este tipo de transacciones. Otro punto importante es asegurarte que la compra que vas a realizar no es fraudulenta al revisar si la plataforma permite pagar por otros canales como PayPal o PSE, además del pago por Tarjeta de Crédito.



5. Revise y conozca su historial crediticio.



Tener un buen puntaje crediticio no se logra en cuestión de días, pues es el reflejo del buen comportamiento de crédito que se construye a lo largo del tiempo. Conocerlo y revisarlo cada vez que pueda convertirá su historial crediticio en el mejor aliado contra fraudes electrónicos ya que le permitirá identificar obligaciones que no sean congruentes con su comportamiento.



6. Active las alertas preventivas de fraude al sistema financiero.



No se confíe, cualquier persona puede ser víctima de fraude por suplantación o estar expuesta a situaciones de riesgo, como pérdida o robo de documentos. Por esa razón, muchos burós de crédito, como Datacrédito Experian, cuentan con la posibilidad de generar alertas de manera rápida que permiten alertar a cualquier entidad que consulte su historial crediticio. Ingrese a www.midatacredito.com y seleccione el plan que más se adecúe a sus necesidades y asegúrese de activar las alertas ante cualquier cambio en el historial crediticio.



7. Recuerde que no se tiene la obligación de pagar si la obligación fue abierta por un suplantador.



Puede que, para evitarse problemas con las entidades financieras, muchas personas decidan pagar una obligación que no es propia. Sin embargo, esta no es una buena estrategia, si usted no generó esa obligación no tiene por qué pagarla. La mejor estrategia sería formular un reclamo sobre la obligación, para lo cual puede ingresar a www.datacredito.com o los demás canales de reclamos del Código de Conducta de DataCrédito.