Consejos para gastar responsablemente en Semana Santa

Poco a poco y a pesar de la situación actual por el COVID-19, estamos empezando a observar una adaptación a la nueva normalidad, tanto en centros educativos como oficinas y restaurantes.



Con eso en mente y con miras a que las personas tomen las mejores decisiones financieras, Datacrédito Experian preparó los siguientes tips para que, durante las vacaciones de Semana Santa, las personas gasten responsablemente y disfruten sin preocupaciones de estos días de descanso.



1. Piense muy bien si vale la pena viajar



Después de un año de confinamiento es completamente entendible que quiera aprovechar Semana Santa para visitar a sus familiares o ir a descansar por fuera de la ciudad donde se encuentra.



No obstante, además de tomar precauciones bioseguras para proteger a su familia y a usted del COVID-19, piense muy bien si cuenta con los ahorros suficientes para realizar el viaje y así entrar en deudas innecesarias para realizarlo.



2. Realice un presupuesto



En muchas ocasiones por no tener un control de los ingresos y egresos, pueden hacerse gastos de manera irresponsable. Por eso es muy importante realizar un presupuesto que contenga el detalle de todos los ingresos y los gastos mensuales para cada uno de los 12 meses del año, para tener una imagen clara de cuánto dinero es posible gastar sin entrar en deudas y con cuánto se cuenta para gastar en un viaje de descanso.



Adicionalmente, para el viaje en sí, también es fundamental hacer un presupuesto de gastos de transporte, alojamiento y alimentación, además de adicionales y un fondo de emergencia, teniendo en cuenta también los medios de pago a utilizar (tarjeta de crédito, efectivo, pagos electrónicos, etc.).



3. Revise el saldo de sus deudas

Esto aplica para productos como tarjetas de crédito o préstamos que, por alguna razón, sean necesarios. Antes de decidir viajar o hacer compras, es importante conocer cuáles deudas tiene que pagar inmediatamente y si cuenta con el dinero suficiente tanto para pagarlas como para viajar. Revise cuáles créditos tienen tasas de interés más altas e intente prepagarlas, o consiga negociar una menor tasa con su banco o con otro. Si tiene algún préstamo en mora, es urgente normalizarlo. Adicionalmente, al diferir las compras tenga presente el número de cuotas para que no termine afectando otros gastos o pagando intereses de más.



4. Aproveche las herramientas gratuitas disponibles.

Existen distintas herramientas que le permitirá conocer de manera detallada su nivel de endeudamiento. Una de ellas www.midatacredito.com que además de mostrarle su historia de crédito, permite conocer qué entidades han consultado su historial crediticio, recibir alertas por nuevas aperturas de cuentas, generar alertas contra posibles casos de suplantación de identidad y tener un simulador de crédito.



5. En lo posible, planifique con anticipación

Las compras a última hora pueden significar un gasto mayor, especialmente en una época de alta demanda. Una vez tenga asegurado su presupuesto, busque comprar y pagar de manera adelantada todos los gastos posibles para su viaje. El punto está en organizarse, tener un plan definido y usar herramientas adecuadas para tomar las mejores decisiones, y así que su viaje no se convierta en un dolor de cabeza.