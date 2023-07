Cómo puede gestionar sus deudas si se le imposibilita pagarlas

Las deudas son una parte muy importante del sistema financiero actual; sin embargo, adquirir una es también asumir la responsabilidad de pagarla debidamente, algo que, dependiendo de las posibilidades de cada hogar, tiene una dificultad variable.

Es por ello que es necesario aprender a gestionar las deudas de manera responsable con el objetivo de tener una buena salud financiera.



Uno de los aspectos a tener en cuenta es que existen dos tipos de deuda: de inversión y de consumo. Las deudas de inversión son aquellas que otorgan recursos para adquirir bienes que mantengan o aumenten su valor durante el paso del tiempo.



Las dudas de consumo, por otro lado, implican el uso de los recursos para adquirir bienes que pierden valor con el tiempo y no generan renta, tal como préstamos para vacaciones, vehículos o ropa.



Estas deudas pueden acumularse por múltiples razones, como tener un presupuesto desordenado, no reducir gastos cuando los ingresos disminuyen, no tener un fondo de emergencia solvente, incurrir en gastos imprevistos, no controlar el flujo de caja o 'destapar un hueco para tapar otro' mediante la adquisición de más deuda.

Cómo controlarla

Manejar la deuda implica dejar de acumular más deudas, mejorar los hábitos de gasto, elaborar y obedecer un presupuesto, desarrollar un plan para cancelar otras deudas, no pedir prestado más de lo que se puede pagar, evitar cubrir deudas con otras deudas y desarrollar el hábito del ahorro en caso de alguna emergencia para no recurrir a nuevos préstamos.



Otra manera de controlar la deuda es reducir el gasto, es decir, limitarse a comprar lo necesario, elaborar un presupuesto detallado y seguirlo de manera estricta, así como reducir los gastos ocasionales e innecesarios.



También se puede recurrir a un asesor financiero para tener una guía sobre como tener una gestión de deuda consolidada y desarrollar un plan más efectivo para hacer frente a las obligaciones financieras.



