Consejos para no caer en fraudes al comprar en el día sin IVA

El día sin IVA trae varios beneficios, no solo al permitir comprar por medios electrónicos distintos productos a un precio atractivo, sino que está pensado para ayudar a los comercios colombianos a combatir los efectos negativos de la pandemia del coronavirus.



Sin embargo, es importante tener mucho cuidado ya que podría caer fácilmente en fraudes electrónicos ideados por gente malintencionada.



Datos del Reporte Global de Identidad y Fraude reveló que el fraude continúa aumentando a nivel global, con 57% de los negocios que han reportado un incremento en los últimos 12 meses.



Por esta razón Datacrédito Experian presenta algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes en el día sin IVA o en cualquier otro momento:



1. No dé sus datos financieros por teléfono: recuerde que ninguna empresa o comercio puede pedir por teléfono sus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjeta de crédito con sus códigos de seguridad o fechas de vencimiento.



2. ¡Cuidado con el Phishing!: el “Phising” es una técnica donde se envía un correo electrónico fraudulento con enlaces que llevan a sitios web falsos para “pescar” la información financiera confidencial de la persona y que les permite suplantar su identidad y realizar compras a su nombre.



3. Una buena contraseña protege sus finanzas: nunca use una misma contraseña. Lo ideal es que cada cuenta que maneje cuente con una contraseña diferente para evitar que sea descifrada fácilmente. También es importante que sus contraseñas incluyan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números intercalados.



4. Revisa el remitente: cuando reciba correos alarmantes como “su cuenta será embargada” revise con calma la dirección de la cual proviene. Si el remitente cuenta con caracteres numéricos o especiales lo más seguro es que sea un correo fraudulento. Si continua con dudas vaya a la página oficial o comuníquese directamente con el servicio.



5. Visite las páginas oficiales de sus tiendas favoritas: esto le dará mayor tranquilidad a la hora de realizar sus compras por internet. Normalmente las páginas seguras ofrecen a sus visitantes una garantía, pero si no la tiene revisa la información que proporciona. Otra forma de asegurarse que la página no sea falsa es revisar si la URL del sitio inicia con https://



6. Asegúrese que permitan varias opciones de pago: una forma fácil de asegurarse que la compra que va a realizar no es fraudulenta es revisar si la plataforma permite pagar por otros canales como PayPal o PSE, además del pago por Tarjeta de Crédito.



7. Un buen antivirus es la primera y mejor defensa: además de la técnica de “pesca” existen los llamados Malware, una especie de virus que infecta sus dispositivos, tanto el computador como tu teléfono, con un virus cuya finalidad es capturar información por medio de las contraseñas. Lo peligroso de esto es que la mayoría de las veces no se dará cuenta de que su dispositivo tiene ese virus por lo que, además de no dar clic en enlaces dudosos, un antivirus genera otra línea de defensa para sus datos.