Consejos para no caer en sobreendeudamiento al pedir un microcrédito

Como es sabido, aunque los microcréditos están pensados para apoyar financieramente a las MiPymes, cualquier ciudadano del país puede acceder a este. Pero, uno de los grandes problemas que suelen tener los clientes de este producto financiero es el desviar el objetivo por el cual se solicitó este tipo de préstamos.

Expertos señalan que esto no solo conduce a no cumplir las metas propuestas con este dinero sino también a sobreendeudarse debido a su mal manejo. “El destinar para gastos personales el dinero que es obtenido en esta modalidad puede ser un grave error, pues el ideal es pagar con la rentabilidad que este genere y al no tener retribución se puede llegar al impago y dañar el historial crediticio con los reportes negativos”, señala la reparadora de crédito ‘Resuelve tu deuda’.



Esto, además de aumentar las deudas ya existentes, genera un puntaje crediticio bajo que muchas veces puede significar la muerte financiera para una persona. “Por ello, es necesario recordar que los reportes negativos ante las centrales de riesgo pueden durar el doble de tiempo en el que se estuvo en mora y los reportes solo los puede eliminar la misma entidad financiera”, afirmó la reparadora.



Por eso, antes de solicitar un préstamo es necesario plantear el proyecto y determinar si es conveniente o no, pues al llegar a fracasar no sólo se habrá perdido el ingreso principal, sino que además tendrá que buscar cómo liquidar la deuda.



Para ayudarlo a planificar la solicitud de un microcrédito, Portafolio.co consultó a Arturo Vega, gerente de Fincomercio para dar algunos tips sobre cómo manejar este préstamo y evitar un sobreendeudamiento.



1 Destine el dinero únicamente al propósito inicial, es decir, a invertir en el capital de trabajo o en activos fijos productivos del negocio que conoce.

2 Elija una entidad que le brinde total acompañamiento. Esto le permitirá identificar si el microcrédito es la opción que más se ajusta a su proyecto en función de tasa y plazo.

3 Compare opciones y prefiera entidades que le puedan entregar beneficios adicionales, sin encarecer el crédito.

4 Solicite el monto estrictamente necesario.

5 Antes de solicitar el microcrédito, realice un presupuesto mensual que incluya el valor proyectado de la cuota; así podrá determinar su capacidad de pago siendo realista, no idealista.

6 Verifique la solidez y confiabilidad de la entidad financiera elegida.

7 Exija el plan de pagos y evalúe todos los costos asociados a su crédito: tasa de interés, estudio de crédito, seguro de vida y valor de la cuota mensual.

8 No acepte ningún otro costo o cargo adicional a los mencionados. Si se los están cobrando, busque otra opción de financiación.