Consejos para proteger sus finanzas personales ante una recesión

Recientemente el multimillonario Jeff Bezos, creador de Amazon, entregó una serie de recomendaciones para evitar riesgos ante la posibilidad de una recesión económica. El magnate aconsejó posponer los gastos en artículos de alto valor, como autos nuevos, televisiones y electrodomésticos, entre otros, con el fin de mantener una "reserva" frente a una crisis.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora", dijo Bezos a las compañías para que puedan administrar sus recursos.

Aunque esta es un consejo muy importante, existen otras recomendaciones que le ayudarán a enfrentar una posible recesión.

Además del ahorro, que es la base para el cuidado del dinero, expertos de DataCrédito Experian manifiestan la importancia de otros aspectos como diversificar y no dejarse asustar por las deudas.

Si después de revisar el estado de sus finanzas considera que es un buen momento para invertir para aprovechar la crisis, evalúe diferentes oportunidades que puedan traerle dividendos a mediano y largo plazo, tenga en cuenta que las inversiones siempre traen consigo cierto nivel de riesgo, por lo que es aconsejable considerar varias opciones para escoger la que mejor se acomode a sus necesidades.

Otra consejo es crear un fondo de emergencia que le permita tener liquidez suficiente y flujo de caja. Esto va de la mano del ahorro, pero abra un fondo aparte para eventualidades.

Además, trata de aumentar sus ahorros. Si al realizar su comparativo de gastos se da cuenta que tiene un saldo a favor considere la opción de empezar o incrementar su porcentaje de ahorro.

Otro aspecto fundamental es no asustarse con las deudas. En caso de que tenga que recurrir a un préstamo, es hacerlo de manera responsable, no exceder la capacidad que se tiene para responder con dichas obligaciones, según el Fondo Monetario Internacional lo ideal es no adquirir obligaciones que superen el 30% de los ingresos totales, ya que cualquier variación en dichos ingresos podría afectar el estado de sus finanzas personales.

si ahorra, no deje sus ahorros quietos pues con el alza de la inflación estos tenderán a disminuir, así que trate de invertir en opciones sin altos riesgos y no se deje deslumbrar por ganancias exageradas. Sea precavido y no tome decisiones aceleradas.

