Consejos para que sea más innovador con su empresa

Durante el tercer trimestre de 2020 se vio un ligero repunte de 2,9% en la creación de empresas colombianas, según un un informe sobre la Dinámica de Creación de Empresas de Confecámaras.





Sin embargo, los creadores de dichos negocios nuevos no la tendrán fácil: Afrontarán la dura tarea de sobrevivir en un mercado en el que más del 80% de los emprendimientos mueren durante los primeros cinco años de funcionamiento.



De acuerdo con Andrés Villegas, CEO de VILIV, entre las principales dudas a resolver de los empresarios al momento de dar vida a su empresa se encuentran las consultorías de innovación en modelos de negocio, planeación estratégica de las pymes y en muchas oportunidades, asesoría legal y contable.



Además, durante el proceso de creación de sus negocios, una gran parte de dichos emprendedores tendrán que enfrentar la falta de acompañamiento y asesoría que necesitan para poner en marcha sus ideas. Es por ello que VILIV, la plataforma digital creada para maximizar el futuro de las pymes, ha diseñado esta guía relámpago para el momento de poner en marcha un negocio.



¿Dónde empiezo? ¿Qué debo considerar? ¿Olvidé algo? ¿Es realmente útil lo que quiero vender? ¿Alguien está dispuesto a pagar por ello? ¿Cómo me distinguiré de los demás? ¿Cómo puedo atraer clientes? para responder a estas y otras preguntas, siga estos consejos:



Materialice su idea



Que las ganas de empezar a facturar no lo distraigan de crear una estructura para que su empresa sobreviva en el mercado, Antes de comenzar con su empresa, desarrolle con calma su idea de negocio y pruebe su viabilidad técnica, operativa y de mercado. ¿Cómo lograrlo? tenga en cuenta principalmente cuatro cosas:



¿Para quién es exactamente el producto o servicio que va a ofrecer?



Uno de los errores más comunes en los emprendedores es no definir ningún nicho y tratar de abarcar demasiado con un emprendimiento. Cuanto más sepa de sus potenciales clientes, sus características, sus opiniones, gustos personales e historias de vida, más posibilidades tendrá de definir a quién quiere llegar.



Decir: “Mi servicio o producto es para mujeres de 30 años que viven en Colombia” no revela mucho en particular sobre quién es, qué siente y qué busca su público objetivo. En cambio, con una información más completa, por ejemplo “Un servicio para mujeres que ya tienen su negocio operando pero aún no logran posicionarse en el mundo digital y no atraen clientes potenciales” usted podrá diseñar una estrategia de comunicación para conectar con su audiencia de manera más efectiva.



¿Cómo puede ser más innovador?



Al crear un nuevo producto, debe prestar atención al componente tecnológico y a las tendencias TI que pueden hacer que su producto sea mejor. No tema a gestionar cambios en los procesos operativos de su compañía. Hoy en día la tecnología le brinda muchas herramientas para que pueda hacer todo más ágilmente y de manera eficaz.



Comuníquese con sus colaboradores. Además de los clientes, ellos son la fuerza más importante dentro de su compañía. Defina con el equipo de TI qué necesita para innovar. Discuta con su equipo ideas y vea en la innovación una inversión que si bien en un principio puede generar resistencia al cambio, será la mejor decisión para su ecosistema empresarial. Desde VILIV, ofrecemos un asesoramiento experto en el tema para optimizar sus resultados



Un mapa de riesgos



Definir con la ayuda de un experto un mapa de riesgos de su negocio le ayudará a identificar los incidentes inesperados a los que está expuesto. De esta forma puede cuantificar el impacto que tendría si se materializan y puede anticipar medidas de tratamiento para cada uno de ellos.



Haga un piloto de su producto o servicio



Pruebe sus ideas en el mercado y analice el comportamiento de su producto o servicio. Para ello puede acceder a un curso de MVP (Producto Mínimo Viable) en donde aprenderá a reconocer conceptos y herramientas para crear la primera versión de lo que ofrece y, además, aprenderá a incluir métricas de validación por cada una de las etapas. En el siguiente enlace puede encontrar cómo desarrollar un MVP.



Defina su plan empresarial



La planificación estratégica es fundamental para la gestión de cualquier compañía. Esto le permitirá diseñar un norte para su negocio. Este es uno de los procesos básicos y principales por los que todo empresario o empresaria debe pasar. Con ello podrá conocer cuál es la propuesta de valor que ofrece, qué necesidad va a resolver en la sociedad y que herramientas necesita. Para desarrollarlo puede seguir la regla de los 5 pasos: Definir la visión y misión, enlistar sus objetivos a través del conocimiento de las debilidades y fortalezas de la compañía, definir la planeación estratégica de cómo y a través de qué medios dará a conocer sus mensajes clave y defina por último, la estructura financiera que incluya proyecciones futuras y metas.



No olvide los asuntos legales



La mayoría de los emprendedores pueden tener cubiertos todos los consejos anteriores. Sin embargo, una de las áreas en las que más buscan ayuda o asesoría son los temas correspondientes a lo jurídico. Conocer cómo registrar su compañía, qué normatividad rige al mundo laboral, qué necesitan los empleados, cómo hacer un contrato, cómo redactar estatutos, entre otras acciones hacen parte del portafolio de experticia de nuestros expertos en VILIV.



Aprenda a delegar, conforme su equipo de trabajo



Delegar es vital para el funcionamiento de cualquier compañía. Si bien muchos empresarios comienzan este camino de emprender solos, es importante que desarrollen su liderazgo. Antes de delegar es importante definir para qué quiere delegar. ¿Qué es lo que le va a posibilitar ese tiempo adicional que ganará? ¿Qué es lo que va a poder empezar a hacer que no está haciendo? Una vez esto sea definido es importante que confiemos en el equipo de trabajo, aunque implique soltar, pues la empresa sólo va a crecer hasta donde a usted le permitan las horas para hacer todo lo que se debe hacer en estos casos. Aprender sobre liderazgo le ayudará a vencer las barreras de lo que implica gestionar un negocio.