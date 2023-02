Así puede hacer rendir su dinero en tiempos en que 'todo está caro'

En enero de este año la inflación anual en Colombia llegó a 13,25 %, una cifra que no se registraba desde 1999. La crisis no es solo nacional, a nivel mundial la inflación ha llegado a máximos históricos y los precios en algunos sectores no han parado de estar en subida.



De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo económico del Gobierno, el costo de vida creció en un 6.31 % respecto a enero del 2022. Incluso, hay productos de la canasta básica familiar que han subido hasta 109 %, como los tubérculos.

Ante este panorama, es clave hacer cambios en las finanzas personales para amortiguar el golpe de la crisis económica que atraviesa el país. “En los primeros meses del año donde, en la mayoría de los casos, se presenta un gasto adicional para el bolsillo, vendría muy bien poder generar un ahorro en la cartera personal y familia, y así contrarrestar las adversidades económicas, en el que prevalezca el bienestar suyo y de sus seres queridos”, asegura Marco Arenas, Country Manager de Liberty Seguros Colombia.

Especialistas de Liberty Seguros aconsejan, en principio, vigilar sus gastos hormiga. Es decir, esas pequeñas sumas de dinero que se gastan en cosas cotidianas como chicles, cigarrillo, café y demás. Al ser gastos pequeños, suelen pasar desapercibidos.



"Recomendamos elegir un presupuesto mensual para estos gastos hormiga y comenzar a sumar las pequeñas compras, de tal forma que este presupuesto lleve a un límite de gastos", dicen los expertos.

Otro de los consejos es evitar las compras innecesarias. Esto incluye promociones o descuentos de artículos que no son de primera necesidad o indispensables. En esto se incluye desvincular las tarjetas de crédito de las aplicaciones de celular.

Asimismo, recomiendan buscar formas de ahorro como en los gastos de transporte. En este sentido, aconsejan tener un cuadro de gastos fijos de transporte mensual y tomar un porcentaje de ese para ahorro en caso de estar trabajando de forma virtual.

También es importante hacer una lista de gastos mensuales para así poder llevar un registro de lo que mes a mes se invierte en lo esencial con el fin de revisar lo que se gana y se puede llegar a ahorrar.



"Anotar los gastos que se van dando en el día a día, permitirá a fin de mes, hacer un balance del dinero que se está ganando, así como del que se está gastando. Lo importante aquí es llegar a no gastar más de lo que se gana, ese es el propósito", aconsejan los expertos.

Recomiendan, a su vez, hacer una lista de menús diarios para saber qué es lo necesario a la hora de ir a hacer mercado y no excederse con cosas extra. "Lo más importante de las finanzas personales es la preparación y voluntad de seguir esta misma", puntualizan.

