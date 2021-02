Consejos para tener un empredimiento exitoso

Según datos otorgados por el último estudio de la Global Entrepreneurship Monitor (GEM), compañía que evalúa constantemente la actividad emprendedora en 54 países, Colombia se sitúa en el séptimo puesto en el mundo y el tercero de Latinoamérica, donde más personas se aventuran hacia una vida de emprendimiento.



(Lea: Colombianos crean Duvo, dispositivo de desinfección automática)



Sin embargo, lograr el éxito en un emprendimiento no es fácil y se requiere no solamente de tiempo, dedicación, perseverancia y ganas, sino de tener claridad del negocio que se desea iniciar.



(Lea: Seis claves para planificar con éxito su año financiero)

Para que su proyecto cumpla con sus expectativas debe tener en cuenta diversos factores y realizar varios procesos para que la idea y sueño se materialice. También debe tener en cuenta el contexto actual en que se vive, dónde va a realizar su proyecto, a quién va dirigido y cómo lo va a desarrollar.



Para ello, la marca DFSK, con más de 10 años de presencia en el país, comparte los siguientes consejos para lograr que su emprendimiento se convierta en una realidad.



La idea



Lo más importante es tener claro como el emprendimiento va a impactar la vida de otras personas, a quienes les va a solucionar un problema o suplir una necesidad. Ese es el norte de su proyecto, si no lo hace, difícilmente se podrá lograr crear una empresa u organización, que impacte la vida de las personas.



El plan de negocio



Una vez se tiene la idea, es importante crear un plan de negocio basado en el sector donde se va a desarrollar, las necesidades y oportunidades que existen, y a quién va dirigido. Un estudio de mercado es importante para conocer si hay competidores o negocios similares.



Registre y proteja su emprendimiento



Proteja su marca registrándola ante la Cámara de Comercio de su ciudad y Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Cuide muy bien a quién le cuenta sus ideas. Un recurso legal para protegerlas es formalizar un contrato de confidencialidad con quien desee compartir su proyecto.



Déjese guiar y arme su equipo



Encontrar un mentor con experiencia que lo guíe y asesore en diferentes aspectos es vital para crear la empresa. Comparta con él la idea y preséntele su plan de negocio, también es importante dejarse orientar con expertos en temas legales y financieros. Arme su equipo de trabajo con personas que le aporten ideas o desarrolle procesos. Aprenda a delegar y recuerde que usted no puede con todo.



Compra de bienes



Si su negocio requiere de un vehículo para llegar sus clientes, empresas como DFSK, con más de 10 años de presencia en el país ofreciendo soluciones de transporte en los segmento de vehículos utilitarios para carga y pasajeros, dispone de un equipo de asesores que están en la capacidad de definir el modelo de vehículo que se ajusta a sus necesidades, bien sea Van de carga o pasajeros, o chasis para carrozar con estacas o furgón.



Las finanzas



Tenga claro los números de su negocio, interprételos y proyecte su futuro financiero con base en ellos. Utilice herramientas tecnológicas como un buen formato de flujo de caja y software de contabilidad, los hay gratuitos y de pago, como FreshBooks, Contasol, Visionwin, OfiConta, entre otros, que le ayudarán a tomar decisiones estratégicas.



Adáptese a las circunstancias



La pandemia ha hecho que muchos emprendimientos tengan trabas o retrasen procesos, pero gracias a la tecnología se pueden encontrar herramientas para seguir en contacto con sus clientes: página WEB, canales virtuales de comunicación vía WhatsApp, plataformas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams (permiten que tres o más personas estén en videoconferencia), redes sociales para hacer visible el negocio, a través de grupos como Wikiempresarios, Esse Es en Facebook o a través de Networkings como Linkedln.



Capacítese



Siga las tendencias del mercado y haga seguimiento a lo que hace la competencia. Haga cursos virtuales sobre temas financieros o de mercadeo digital como los que ofrece Next-U y las principales universidades, para que esté siempre al día y reconozca o visualice nuevas alternativas o caminos para potencializar su negocio. Educaedu-Colombia es una buena plataforma para conocer lo que ofrecen las universidades Nacionales y del Mundo, en cuanto a especializaciones y cursos virtuales.



En conclusión estos son sólo algunos consejos que le pueden ayudar a lograr el éxito en su emprendimiento, recuerde registrar y blindar su idea, dejarse asesorar, crear un equipo de trabajo, utilizar herramientas tecnológicas, y capacitarse.



Finalmente tenga en cuenta que no debe solo conformarse con los logros iniciales, por el contrario, debe buscar nuevos mercados que le ayuden a seguir creciendo.