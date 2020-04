Consejos para ahorrar en servicios públicos durante la cuarentena

Por la crisis sanitaria que se está presentando a nivel mundial y nacional, las familias colombianas, en su mayoría, están obligadas a permanecer en aislamiento dentro de sus casas las 24 horas del día, cambiando los hábitos diarios a los que estaban acostumbrados.



El pasar más tiempo en el hogar puede significar recibir facturas más altas de luz, gas y agua, por lo que Liberty Seguros da una serie de recomendaciones para ahorrar los servicios que por esta época son indispensables.



• Desconecta de las tomas de luz aquellos electrodomésticos que no se estés utilizando, así como los cargadores de celular, computadores, multitomas, entre otros.



• Apaga las luces de las habitaciones, la cocina, el baño o de otros lugares si no estás haciendo uso de esos espacios.



• Aprovecha la luz del día para adelantar todas las tareas que tienes pendientes por realizar, o en caso de teletrabajo busca esos espacios que te permitan no hacer uso de la luz artificial.



• Si la ducha es eléctrica, procura darte duchas cortas, de no más de 5 minutos, de esa misma forma ahorrarás agua.



• No dejes el lavamanos abierto al lavarte los dientes o afeitarte.



• Para lavar la loza primero enjabona todos platos con la llave cerrada, luego de ello enjuaga todo de una sola vez.



• Intenta volver a utilizar el agua que no esté sucia para otras acciones, como, por ejemplo, lavar los pisos o regar las plantas.



• Revisa que no haya fugas de agua en los baños o lavaplatos.



• Evita que las llaves de agua queden goteando, ciérralas bien.



• Para lavar frutas y verduras es mejor utilizar un bol con agua. Después podrás reutilizarla para regar las plantas.



• En el caso del gas para cocinar, importante que el tamaño de la hornilla no rebase el tamaño de la olla o sartén para que el calor no se escape y tarde más tiempo en calentar.



• El uso de una tapa permitirá que el calor no se escape y de igual forma el tiempo en calentarse será menor.



• Cabe mencionar que una vez que hierve el alimento se llega a la temperatura más alta (100°C) y no se va a calentar más, sino empezará a evaporarse. A partir de ese punto solo estarás desperdiciando la flama y por lo tanto el gas.



• Prepara para toda la semana ciertas comidas que puedes ir variando con aderezos o salsas, esto te puede ayudar a ahorrar gas y tiempo.



Con estos sencillos pero prácticos consejos, podrás hacer uso inteligente de los diferentes servicios del hogar.