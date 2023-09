Hasta junio, menos tarjetas de crédito y endeudamiento

Las altas tasas de interés que hay en el mercado ocasionaron que al cierre del primer semestre del año el número de tarjetas de crédito registraran una caída, así como del endeudamiento, frente al mismo periodo del 2022.



De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, hasta junio pasado había un total de 15,47 millones de tarjetas de crédito activas y vigentes en Colombia, una cifra que representa una caída del 3,5% frente al mismo mes del 2022, cuando las registradas en ese periodo llegaban a 16,02 millones de plásticos.



Las dos principales franquicias, Visa y Mastercard, con 5,99 millones y 7,78 millones de tarjetas, respectivamente, representaron el 89% del total de plásticos, mientras que las marcas Diners y American Express tienen el restante 11%.



Al revisar las estadísticas de compras a nivel nacional, la cifra total reseña $6,7 billones, que muestran un crecimiento nominal de 5% pero una caída en términos reales de 7%.



Por su parte, las compras a nivel internacional con tarjetas de crédito alcanzaron los $1,4 billones, con una variación real negativa del 12%, mientras que el saldo global se ubicó en $39,7 billones, con una caída real de 1,33%, dice la Superfinanciera.



Durante el sexto mes del año la franquicia Visa reportó a la Superintendencia Financiera unas compras a nivel nacional de $3,38 billones y a nivel internacional de $781.917 millones.

El saldo total de compras de esa franquicia llegaba a los $18,2 billones a junio pasado.



Un año antes Visa registraba un total de 5,78 millones de tarjetas de crédito por lo que a junio pasado el crecimiento era de 3,63%.



Asimismo, en junio de 2022 las compras reportadas con tarjetas de crédito Visa a nivel nacional ascendían a $3,1 billones y a nivel internacional por $777.712 millones.



Por su parte, el saldo total en el sexto mes del 2022 fue de $16 billones por lo que el indicador a junio pasado representa un crecimiento real de 1%.

Mastercard, por su parte dijo que dijo esta parte, en junio pasado vio crecer el número de tarjetas de crédito en el 11,6%, sin embargo en las compras a nivel nacional estas bajaron 9% en términos reales pues pasaron de $2,82 billones en junio de 2022 a $2,91 billones a junio pasado.

Comportamiento similar

En las compras internacionales con tarjetas de crédito Mastercard se obsevó que estas pasaron de $572.001 millones en junio de 2022, hasta los 571.136 millones, una variación real negativa del 8,9%.



Asimismo, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, el saldo total de la franquicia Mastercard hasta junio de 2023 llegó a $17,47 billones, con un crecimiento real del 1% frente a un año atrás cuando la cifra ascendía a los $15,5 billones.



Por su parte, de acuerdo con las estadísticas, en el mercado de tarjetas débito se observó una situación diferente porque al no ser un instrumento de crédito, sino de ahorro, hubo una mejor dinámica en las cifras.



A junio había en el país 46,39 millones de tarjetas débito, superiores a las 42,61 millones de un año atrás y una variación de 8,87%.

Por su parte, las compras con tarjetas de crédito a mitad de año ascendieron a $8,64 billones, que comparadas con las de el año inmediatamente atrás, cuando fueron por $8,41 billones, representaron una caída real del 9,6%.



Los retiros a junio dentro de todo el conjunto de tarjetas débito en el país llegaron a los 24,35 millones, lo que representó un aumento nominal del 11%, pero en términos reales fue negativo en 1,1% frente a los $21,94 billones de junio de 2022, dijo el informe de la Superintendencia Financiera.



El próximo 29 de septiembre se reunirá la Junta Directiva del Banco de la República en la que hay posibilidad de mover lasa tasas de interés.



