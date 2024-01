Bayport Colombia obtiene US$ 20 millones para dar crédito a reportados o sin historial

Bayport Colombia, filial de Bayport Management Ltd. (BML), grupo de servicios financieros de mercados emergentes, anunció una transacción hasta por US$ 20 millones, distribuidos en dos desembolsos.



Los aportantes son Blue Earth Capital, fondo de inversión de impacto global, independiente y especializado, con sede en Suiza y operaciones en Nueva York, Londres y Constanza, que se enfoca en hacer frente a los retos sociales y medioambientales más urgentes del mundo generando un impacto cuantificable y buscando al mismo tiempo una rentabilidad financiera atractiva y sostenible.



Lea: Créditos del Gobierno para combatir el ‘gota a gota’ no necesitan fiador

La transacción se materializa como resultado del compromiso de Bayport por mantener elevados estándares de gobierno corporativo, impulsar el futuro y progreso de sus clientes y materializar su propósito de generar y fomentar la inclusión financiera y laboral en Colombia, a través de soluciones financieras que empoderan a los ciudadanos.



Bayport Colombia utilizará este fondo para la originación de nuevos créditos que ayuden al empoderamiento financiero de los colombianos, brindándoles autonomía y el impulso necesario para alcanzar sus metas.



Lea: Lo que debe tener en cuenta si está considerando hacer una compra de cartera



Este respaldo financiero se destinará para apoyar ideas productivas y emprendimientos, mejoras en vivienda, estudio, cuidado de la salud y, de manera destacada, para brindar acceso crediticio a aquellas personas excluidas por la banca tradicional debido a reportes negativos en las centrales de riesgo o la falta de historial crediticio.



“Mediante esta operación, Bayport Colombia reafirma su compromiso inquebrantable con la inclusión financiera y el respaldo integral a la diversidad de necesidades financieras de la población colombiana. En el 2023, logramos conseguir más de USD 120 millones, fortaleciendo nuestra capacidad para impulsar nuestro propósito fundamental: brindar soluciones financieras que les permitan a nuestros clientes trazar un nuevo horizonte y un futuro ahora. Con la mirada puesta en este 2024, mantenemos firme nuestra visión de crecimiento continuo, reafirmando nuestra dedicación a la contribución activa en el desarrollo socioeconómico del país”, afirmó Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia.



Lea: Las apps de préstamos instantáneos que roban información a clientes y los chantajean



Entre los hechos que logró la compañía a lo largo del 2023, destaca la obtención de la certificación ORO de Protección al cliente Cerise– SPTF 3.0, la distinción más alta otorgada por la agencia internacional MicroFinanza Rating (MFR), especializada en finanzas inclusivas y sostenibles, refuerza el compromiso de Bayport Colombia con la excelencia en la prestación de servicios financieros. Este logro posiciona a la empresa como una de las cinco entidades con certificación activa en Colombia.



Adicionalmente, la estrategia de digitalización implementada por la compañía ha permitido que el 100% de sus créditos sean originados digitalmente. Este enfoque se extiende al proceso de atracción de la fuerza de ventas ‘freelance’, que se realiza totalmente en línea a través de su novedosa plataforma BayportClic.

PORTAFOLIO