Qué es el crédito de vivienda Frech y como adquirirlo para comprar una vivienda VIS

Muchas personas recurren a los créditos o préstamos para poder cumplir su sueño de obtener vivienda propia,

Ante este escenario, numerosas entidades financieras y bancarias ofrecen créditos de vivienda, de cierto monto de dinero, para pagar a diferentes plazos con una tasas de interés acordadas.



(Lea: Así puede tener para comprar su nueva casa ahorrando 4.000 pesos diarios en Colombia).



Uno de estos productos en el programa Frech VIS, en el cual se pueden pactar créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacionales (alternativa de financiación de vivienda que se adquiere mediante un contrato de arrendamiento).

Vivienda iStock

Según explicó Ruth Vargas, funcionaria del banco Scotiabank Colpatria para EL TIEMPO, este programa tiene una cobertura de las tasas de interés entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales (p. p.), "lo que hace que la cuota mensual del crédito sea más baja".



(Lea: ¿Cesó la horrible noche? En 2024 se reactivaría la vivienda en Bogotá y Cundinamarca).



Además, aseguro que, con esta ayuda, las personas tienen la oportunidad de adquirir un inmueble VIS (vivienda de interés social). Sin embargo, podrán acceder quienes posean la capacidad de pago y endeudamiento, con el objetivo de que las entidades financieras les preste del 70 % al 80 % del costo dicha vivienda, monto máximo para adquirir una vivienda VIS.



Vargas explicó que, por ejemplo, "si la tasa efectiva anual en pesos le quedó al 13,99, la tasa mensual le queda al 1,10 % mensual, por lo tanto, al obtener el beneficio de la tasa Frech de 0,3 pp, la persona pagará una tasa de interés mensual al 0,8 %, tasa que aplicará durante los primeros siete años de vida del crédito".



(Le recomendamos: Mi Casa Ya: cómo consultar el estado de mi solicitud).



"Después de este tiempo la entidad le cobrará la tasa de interés normal, en este caso una tasa mensual del 1,10 %", añadió.

Vivienda iStock

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que las viviendas que cuesten hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (91 millones de pesos) pueden acceder a la tasa Frech con un beneficio de 0,5 p. p.



(Más: Este año unos 20.000 hogares desistirían de comprar vivienda).



Entre tanto, las viviendas que tengan un costo de entre 17 y 150 salarios mínimo (desde los 92,3 millones a los 195 millones) tienen la opción de acceder al beneficio del 0,4 p. p. durante los primeros siete años.



Beneficios de la tasa Frech

La funcionaria explicó que los requisitos para quienes deseen acceder a la tasa Frech son:



- No ganar más de cuatro salarios mínimos ($5.200.000)



- No haber recibido ningún tipo de subsidio por parte del gobierno.



- No haber tenido ni ser propietario de alguna vivienda en el país, es decir, "que nunca hayan tenido un inmueble y hayan estado mencionados en alguna escritura".

Vivienda iStock

Causales para perder el beneficio

La experta, además, explicó que quienes realicen lo siguiente, pueden perder este beneficio:



- Si se realiza una refinanciación.



- Si se solicita un cambio de amortización, es decir, se cambian las condiciones inicialmente pactadas al desembolso del crédito y/o cambios por reestructuración.



- Si la persona beneficiada saca otro inmueble a su nombre, durante los siete años del beneficio, lo puede perder.



- Si llega a estar en mora en un lapso de tiempo a mayor de 90 días.



- Por acelerar el plazo del pago conforme a los términos contractuales.



- Cancelación de la obligación por petición del beneficiario.

Vivienda iStock

Opciones de pago

Vargas agregó que estas son algunas de las opciones con las cuales usted puede pagar un crédito de vivienda:



- Cuenta de Ahorro Programado AFC: con esta modalidad, usted tiene la posibilidad de definir el monto que desea ahorrar y el tiempo en el que quiere hacerlo en el banco de su preferencia, de este modo, usted podrá solicitarle a su empresa un ahorro fijo y mensual, con el objetivo de que se le sea descontado directamente de su salario y se le sea consignado a su cuenta AFC.



Recuerde que este ahorro solo es para la obtención de inmuebles VIS, es decir, "le puede ser reintegrado para ayuda del pago de la cuota inicial de una casa VIS", aseguró Vargas



- Ahorro de las cesantías



- Subsidio de la caja de compensación: Vargas recordó que quienes ganen hasta dos SMLV ($ 2.600.000) pueden acceder al valor del subsidio de 30 salarios mínimos ($ 39.000.000).



Por otro lado, "quienes ganen entre dos y cuatro salarios mínimos ($ 2.600.000 a $ 5.200.000), el valor del subsidio será de 20 salarios mínimos ($26.'000.000)", explicó Ruth Vargas.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA