Consejos para mejorar su historial y tener una buena salud crediticia

En el día a día, miles de personas en Colombia recurren a tarjetas de crédito, préstamos bancarios, servicios móviles y más, enfrentándose a la mirada de Datacrédito, una entidad clave en la evaluación de la vida crediticia.



Como parte de Experian Colombia S.A., Datacrédito registra tanto los comportamientos positivos como negativos de los usuarios en sus relaciones financieras.



Expertos en finanzas personales enfatizan que un historial de pago impecable es fundamental para mantener un buen puntaje crediticio.



Justamente, el portal de Datacrédito Experian brinda algunos consejos para mejorar su historial crediticio. Esto sería lo crucial:



1. Planificación financiera: Es fundamental tener un plan financiero sólido y seguirlo diligentemente.



2. Pago puntual: Hacer los pagos de las obligaciones a tiempo es crucial para mantener un buen historial crediticio.



3. Evitar el sobreendeudamiento: Es importante no adquirir más deudas de las que se puede manejar cómodamente.



4. Uso responsable de la tarjeta de crédito: Utilizar la tarjeta de crédito de manera responsable y evitar gastar más de lo que se puede pagar.



5. No agotar el cupo máximo: No utilizar el máximo cupo disponible en los productos financieros es clave para mantener un buen historial crediticio.

Archivo Portafolio.co

6. Gastos alineados con el flujo de caja: Ajustar los gastos de acuerdo con el flujo de efectivo disponible es esencial para evitar problemas financieros.



7. Acumular experiencia crediticia: Mantener un historial de crédito positivo a lo largo del tiempo ayuda a mejorar el puntaje crediticio.



8. Bajo porcentaje de uso de crédito: Mantener el uso de crédito por debajo del 60% del límite disponible en las tarjetas de crédito es recomendable.



9. Diferir el pago de obligaciones: Diferir el pago de las obligaciones a una cuota puede facilitar la gestión de la deuda.



10. Demostrar estabilidad financiera: Mostrar un comportamiento financiero estable y honrar todas las obligaciones contribuye a mejorar la vida crediticia.



En cuanto a cómo se define el puntaje de crédito, Datacrédito Experian señala algunas variables clave, como la composición del portafolio, los hábitos de pago, la experiencia crediticia y el nivel de endeudamiento. Actualmente, los colombianos tienen un puntaje promedio entre 677 y 748 puntos, según esta entidad.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio