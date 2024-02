Desembolsos de la ‘fintech’ Finaktiva crecieron 34% durante 2023

Finaktiva, fintech colombiana que se ha posicionado como el aliado para el crecimiento de empresas cerró el 2023 con una variación anual del 61% en sus ingresos y un aumento del 34% en el número de desembolsos, que llegaron a $169.000 millones.



Pablo Santos, cofundador y CEO de esta Fintech, atribuye el rendimiento a productos clave como el factoring y la plataforma Finaktiva as a Service (FaaS), además, de la integración de todas sus soluciones (lending, SCF y cash management), un paso estratégico que los consolidó como una one stop shop financiera para empresas en América Latina.



La fintech dijo que la colocación que supera los $ 5,4 billones en más de 150.000 operaciones.



“Si bien fue un año muy retador económicamente para personas y empresas en muchos países en distintos continentes, somos fieles creyentes de que las empresas impulsan la economía del país. Seguiremos en ese sentido con nuestro compromiso de apoyar a los emprendedores y a las pymes de Colombia, toda vez que este es el camino para crecer económicamente, crear estabilidad en el mercado y generar riqueza”, enfatizó Santos.



Finaktiva también obtuvo la recertificación como Empresa B, reafirmando su compromiso con generar un impacto positivo en la sociedad. Además, junto con el CESA lanzaron el programa de “Comité Asesor” para emprendedoras, diseñado para apoyarlas en su crecimiento estratégico y sostenible de sus compañías. Estos comités están integrados por mujeres líderes de Colombia que participan en el programa de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas del Cesa y líderes del equipo de esta fintech colombiana.



Santos fue nombrado presidente de la junta de la Andi Del Futuro y miembro de la junta de Ruta N. Estos roles le brindan oportunidades para comprender el ecosistema emprendedor desde la raíz y desarrollar estrategias que impulsen los diferentes sectores de la economía.



“A partir de esta historia que venimos construyendo en el país, esperamos obtener un crecimiento 2X y la internacionalización de nuestros productos tecnológicos y financieros. Por lo tanto, seguiremos impulsando el factoring, como una alternativa para mejorar la liquidez y continuaremos apalancando el crecimiento de las empresas colombianas”, asegura el directivo.



Adicional a ello, buscará consolidarse como el aliado estratégico en la gestión del flujo de caja de las pymes por medio de su nueva herramienta digital en la que ofrecerá servicios de financiación, centralización de pagos, herramientas para una correcta gestión financiera, entre muchos otros servicios.



Asimismo, tienen proyectado impulsar sus productos internacionales, logrando así, los primeros MVP de portafolios en dólares enfocados en exportadores junto con la implementación de soluciones de plataforma FaaS en el mercado latinoamericano.

