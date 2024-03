El crédito continúa cayendo y empeorando en su calidad

El 2024 no comenzó bien para los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras)por la fuerte caída en las ganancias del 39,3 %, ni para la cartera, que continuó contrayéndose y desmejorando en su calidad.



De acuerdo con la Superintendencia Financiera, el saldo bruto de la cartera descendió a $682,7 billones, con una caída en términos reales superior al 8% frente al mismo mes del 2023, mientras que el indicador de profundización se situó en 43,4 % del PIB, cuando un año atrás este era de 45,7% del PIB, es decir, cayó 2,3 puntos porcentuales.



En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completó en el primer mes del año con 10 meses consecutivos con variaciones reales anuales negativas y registró en enero una caída de 5,8% en el saldo bruto, lo que reflejó el aporte anual real negativo de las modalidades de consumo y comercial con 10,6% y 5,13% respectivamente y que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito y vivienda; así como la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal (2,1 %) es superior al incremento real; y la dinámica de los castigos que en enero sumaron $3 billones, influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 84 % y comercial de 11,5 %.



Según la Superfinanciera, la cartera comercial registró en enero su octavo mes consecutivo de variación anual negativa.



El crédito de consumo, uno de los que más se ha deteriorado, continuó en la fase de decrecimiento con una variación negativa de 10,6 % real anual (-3.1% nominal) en enero.



La financiación para adquisición de vivienda aumentó con un registro de 0,74% real anual, siendo enero el primer mes con crecimiento positivo luego de 11 meses de caídas en términos reales.



Los desembolsos en enero alcanzaron $1,9 billones, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta un crecimiento real anual de 13,8 % y en No VIS una caída de 4,7%.



Por su parte, el microcrédito completó 35 meses consecutivos de registros positivos hasta 2,5 % real anual.



Mayor deterioro

Las estadísticas de la Superfinanciera menciona que el saldo que reporta una mora mayor a 30 días alcanzó los $ 35,2 billones, lo que significó un aumento entre un mes y otro en el saldo de $ 955.300 millones.



En particular, respecto a enero de 2023, el saldo se incrementó a una tasa de 23,2% real anual, impulsado por la mora de las modalidades de microcrédito que registra datos positivos y tendencia creciente por décimo mes consecutivo con 63,4 % anual, el consumo, que creció 26,7 % real anual, vivienda que registra seis meses con variaciones positivas hasta 23,3 % en el mes y la cartera comercial que completa ocho meses de crecimientos con un 14,5 %.



La cartera al día registró $ 647,4 billones, esto representa el 94,8% del saldo total. El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido y bruto fue de 5,2% por el incremento intermensual de la cartera vencida, especialmente la comercial y el menor crecimiento de la cartera bruta.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio