Gobierno les lanza ‘salvavidas’ a deudores de microcrédito

Ante el deterioro que se ha venido presentando en la cartera de créditos en el sistema financiero en Colombiano y en especial la de microcrédito, el Gobierno adoptó una decisión que representa un alivio para los deudores.



A través de la Circular Externa 6, la Superintendencia Financiera modificó transitoriamente un capítulo que regula el microcrédito “para permitir que las obligaciones que hayan sido modificadas se mantengan en la categoría siempre que no presenten una mora mayor a 60 días y una vez superen este rango de mora se deben reconocer como créditos reestructurados”.



Las entidades podrán seguir aplicando el plazo de 30 días de mora actualmente previsto cuando así lo consideren pertinente en el marco de su gestión de riesgos. Los microcréditos que al 3 de abril “estén reconocidas como reestructurados deben mantenerse en dicha categoría hasta que los deudores correspondientes efectúen los pagos regulares efectivos a capital e intereses por un periodo ininterrumpido de 12 meses”.



Fuentes del sector dicen que la norma es más un tema de identificación, en el sentido de que cuando se entra en mora de un crédito hay una alternativa para que modifiquen el crédito en términos de plazo o tasa, ya sea que el cliente se acerque a la entidad. “La modificación es una marcación que hace el banco, pero que no la reporta a la central de riesgo. Cuando lo reportan es cuando ya no pagó a tiempo”, dijo la fuente.

Así, al modificarlo es una situación especial, pero no lo marcan en la central de riesgo pero sí la entidad para ella misma. “Es un salvavidas para los que tienen microcrédito”, y añadió que si una empresa no pagó en el período no mayor a 60 días el reconocimiento del crédito no cambia.



