35% de consumidores en mora que recibe crédito se recupera

El 35% de los colombianos que están en mora que recibe una oportunidad de crédito se recupera, dice un estudio de la empresa de información y central de riesgo TransUnion.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El análisis dice que el 70% de los consumidores en mora que tiene acceso a un crédito personal mantiene al día ese nuevo préstamo, lo que representa una oportunidad para los clientes y las entidades de extender liquidez a un segmento que necesita superar sus dificultades financieras y pagar obligaciones atrasadas.



Virginia Olivella, directora de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia, habló del estudio.



¿En qué consistió el estudio?

​

TransUnion estudió a los consumidores que originaron créditos no hipotecarios entre julio de 2021 y junio de 2022 y analizó el comportamiento en estos nuevos créditos 12 meses después.



El análisis se realizó comparando a los consumidores que estaban en mora en uno o más de sus productos de crédito existentes al momento de la originación del nuevo crédito con aquellos que estaban al día en todos sus créditos existentes, por perfil de riesgo.



Se quería comprender si los consumidores que estaban en mora y recibieron liquidez adicional con la apertura de una nueva tarjeta de crédito, libre inversión o libranza, se recuperaron de sus morosidades existentes, si pagaron sus cuotas atrasadas al obtener liquidez adicional y si se mantuvieron al día en el nuevo crédito.



(Vea: Microcrédito, la entrada para nuevas formas de financiación).



¿Qué resultado se destacó?

​

Durante el estudio unos 240.000 consumidores que abrieron productos crediticios distintos a hipotecas estaban en mora en el mes previo a esa originación, y el 85% tenía puntajes de riesgo de crédito en las categorías prime (superior) o debajo de prime.



Las tarjetas de crédito y los de libre inversión fueron los productos abiertos más comunes entre los consumidores en mora. Los clientes con menor cantidad de cuentas en mora y saldos morosos más bajos mostraron un mejor desempeño en sus nuevos créditos.

(Vea: BBVA desembolsó créditos sostenibles por $3,8 billones).



Créditos iStock



¿Qué se busca?

​

Queremos ayudar a las entidades a identificar a ese segmento. Enseñarles que hay herramientas avanzadas y mostrarles que puede haber un segmento beneficioso para las entidades. Miramos tendencias de 12 y 24 meses para ver al consumidor de manera más rica y los buenos o malos comportamientos que es la razón a lo que lo llevó a la situación de hoy. Es lo que llamamos atributos de tendencia.



Al combinar las variables hay un prototipo de modelo e invitamos a las entidades a mirar esos segmentos donde hay consumidores que cumplen los dos atributos: la recuperación y mantenerse al día en las obligaciones.



¿Qué sale del estudio?

​

Modificados y reestructurados. Es apoyar a los consumidores en lo que tienen. y apoyar a las entidades a afinar esas estrategias y a las que no se animaron mostrarles que sí hay beneficio.



¿Cuáles son los créditos donde más se atrasan los deudores?

​

Miramos el tipo de crédito más común en el que están en mora los consumidores que reciben este tipo de créditos adicionales para ver si había un patrón y encontramos que los productos más típicos en los que estaban en mora eran telecomunicaciones, sector real (tiendas y comercios) y luego en tercer y cuarto lugar tarjetas de crédito y crédito personal.



En ese sentido, si pareciera haber cierto sesgo de las entidades a darle crédito a los que están en mora en telecomunicaciones frente a los que están en mora en otros productos como un crédito personal.



Otro dato interesante es que las entidades dan crédito a quienes están en mora principalmente a través de las tarjetas de crédito y del crédito personal.



(Vea: Imparten lineamiento para operaciones de crédito a través de ‘fintech’).



¿Qué pasa con las tarjetas de crédito?

​

Algo interesante con las tarjetas es que aumentan, pero en nuevos créditos cayó el número y se ven aumentos en los saldos promedios. Al ser más difícil acceder a una tarjeta, la usan más. Pero hay que recordar que aún es costoso consumir con la tarjeta.



Pero hay riesgos para las entidades.



De acuerdo, pero es riesgo hoy para todo el mundo. La morosidad hace que las entidades sean cautelosas, pero la pregunta es si dejar de crecer o buscar esos segmentos o subsegmentos donde pueden crecer de manera prudente, con las herramientas para originar de la mejor manera. Encontrar los consumidores que estén en el apetito de crédito.



¿Todas las entidades están dispuestas a dar crédito a los morosos?

​

Es algo que se puede mirar por tipo de entidades. No hay una respuesta clara. Hay unas que tienen apetito de riesgo diferente, aún no hemos hecho el análisis para ese tema en particular.



(Vea: Hasta junio, menos tarjetas de crédito y endeudamiento).



Holman Rodríguez Martínez

Periodista Portafolio