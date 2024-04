Icetex anuncia su primer plan de condonación de capital a deudores: cómo aplicar

El Icetex anunció un plan de condonación de capital por primera vez en su historia. Mediante su nuevo 'Plan de Oportunidades', la entidad ahora podrá perdonarle un porcentaje de deuda a dos tipos de usuarios: quienes se encuentren con cartera castigada y quienes, por el contrario, se encuentren al día con sus obligaciones al día y tengan un buen comportamiento de pago.

"Este beneficio lo estamos apalancando con la colocación de recursos propios de la entidad, una parte. En el caso particular del pago parcial de capital, cuando se encuentran con obligaciones al día, con esta medida estamos recaudando los recursos anticipadamente, lo que garantiza la sostenibilidad financiera del instituto. Esos recursos se colocarán en un portafolio de inversión y con los rendimientos que se obtienen se permite entregar este tipo de beneficios", indicó para EL TIEMPO la presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía.



Icetex. Icetex

Condonación para usuarios con cartera castigada

Así las cosas, el primero de los beneficios anunciados por la entidad es el de condonación de parte de la deuda a quienes se encuentren en mora por más de 360 días y estén con la cartera castigada, a corte del 31 de diciembre de 2023.



De esta manera y, en un plazo de seis meses (hasta el 8 de octubre de este año), los usuarios que se pongan al día podrán contactarse con el Icetex, llegar a un acuerdo de pago, ponerse al día con sus obligaciones, y recibir un descuento importante.



Se trata de una condonación de entre el 60 y el 80 % del capital de la deuda, así como de la totalidad de los intereses corrientes y moratorios.

Icetex FOTO: iStock

Eso significa que, por ejemplo, si un usuario en estas condiciones, debe 10 millones de pesos, deberá pagar solamente entre 2 y 4 millones de pesos si se acoge a este beneficio.



“Los porcentajes de condonación van del 60 al 80 %, y eso depende, básicamente, del tipo de población a la que vamos a llegar. Para la población vulnerable, tenemos porcentajes de condonación que van entre el 70 y el 80 %, mientras que para la población no vulnerable, tenemos porcentajes que van entre el 60 y el 70 %”, explicó Abadía.



Según la entidad, con esta medida se espera impactar a unos 56.000 usuarios con cartera castigada, con beneficios que representan unos 777.000 millones de pesos de saldo total para la entidad, de los cuales, 531.000 millones de pesos corresponden a capital.

Condonación por buen comportamiento de pago

Este es uno de los anuncios más relevantes hechos por la entidad. Y es que no solo se trata de la primera condonación de capital, sino que se trata de un beneficio, no para ponerse al día con las obligaciones, sino como un estímulo para los 'buena paga', que vienen pagando de manera aplicada sus créditos.



Se trata de una medida que empezará a aplicar a partir del segundo semestre del 2024 y se espera mantener durante lo que queda de Gobierno. Consiste en perdonarle una parte del capital de deuda a los usuarios que están al día con su crédito y decidan pagar de manera anticipada su obligación.



Esta aplicará para usuarios en etapa de amortización y que en los últimos doce meses hayan pagado su cuota antes de la fecha límite de pago. De esta forma, los que cumplan con estas condiciones contarán con un aplicativo en línea (en proceso de construcción) en el que podrán conocer qué porcentaje de su deuda se le perdonará si paga el saldo de manera anticipada. Allí se le expedirá un nuevo recibo de pago con el descuento ya aplicado.

Icetex.

E porcentaje del capital que se le perdonará va a depender de cuánto debe y el tiempo que le falta para pagar su deuda. Así, quien deba más dinero y decida pagar la totalidad de su crédito de manera anticipada, recibirá un mayor porcentaje de descuento. Este pago anticipado significará también una importante reducción en los intereses.



Según el Icetex, con esta medida, se espera beneficiar a unos 48.000 usuarios de la entidad.



