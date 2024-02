Juancho te Presta recibe US$10 millones para dar créditos, especialmente para mujeres

Con el objetivo de seguir impulsando la inclusión financiera en Colombia, la 'fintech' Juancho Te Presta anunció que ampliará su oferta de créditos de consumo, especialmente para mujeres emprendedoras, a través del reciente financiamiento que recibió de Aluna Partners, una firma global de banca de inversión con experiencia en la originación y colocación de crédito alternativo, que financiará esta línea respaldada en activos financieros hasta por US$10 millones.



Por medio de dicha transacción, la fintech espera beneficiar a más de 21.000 personas a través de sus tres productos principales: créditos directos, anticipo de nómina y punto de venta.



Tras lograr un historial de préstamos y políticas de aprobación durante el 2022 y 2023, tiempo en el que las tasas de interés incrementaron en la banca tradicional, Aluna Partners se unió a Juancho Te Presta para respaldar su estrategia de expansión de 3 años. Esta nueva alianza busca ayudar a reducir las brechas en el sistema financiero del país, pues de acuerdo con el último informe de ONU Mujeres, en Colombia, cuatro de cada cinco mujeres no alcanzan niveles óptimos de inclusión financiera y solo el 10% dispone de créditos en el mundo.



Es por ello que la fintech, que es miembro de ONU Mujeres, ha desembolsado alrededor de US$ 13 millones en más de 28.000 créditos, de los cuales más del 60 % han sido para mujeres. Ahora, tras esta nueva alianza la compañía busca seguir creando soluciones crediticias personalizadas, que aborden las necesidades únicas de los diferentes segmentos económicos.



Juan Esteban Saldarriaga, CEO de la compañía, resalta que desde hace varios años han venido impulsando el acceso a créditos de consumo en mujeres colombianas, brindándoles mejores condiciones financieras, con cuotas mensuales más bajas que las de los hombres. Esto se debe a que las mujeres presentan un historial crediticio más sólido, con un desempeño histórico de los préstamos en mora de 200 puntos básicos más bajo que sus contrapartes masculinos.



“En Juancho trabajamos para cerrar la brecha de la inclusión financiera y fomentar la equidad en el acceso al crédito, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de préstamos. Encontrar los socios adecuados para continuar nuestra misión de llevar finanzas inclusivas a los mercados que abordamos es nuestra prioridad y estamos muy contentos de incluir a Aluna como una de nuestras relaciones estratégicas en el futuro”, puntualiza Saldarriaga.



Así mismo, señala que han desarrollado un sistema con los más altos estándares en tecnología que facilita y agiliza la solicitud de créditos de los grupos que no son atendidos por la banca tradicional, por medio de la inteligencia artificial, la verificación biométrica y diferentes algoritmos patentados. Esto permite que tanto las mujeres, como los trabajadores independientes, emprendedores y estudiantes puedan solicitar préstamos en sólo diez minutos.



"Estamos orgullosos de asociarnos con Juancho para respaldar su estrategia de expansión de 3 años, ya que su historial de originación y sus políticas de suscripción mostraron una gran resiliencia durante 2022 y 2023, uno de los períodos de tasas de interés más desafiantes y volátiles que hemos experimentado en 20 años. Además, la misión de igualdad de género de la compañía se alinea con nuestro objetivo de mejorar la penetración de los servicios financieros en América Latina", comenta Víctor Rivera, director general de Aluna Partners.