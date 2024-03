Cómo se está comportando la morosidad ante la caída del crédito en el país

La morosidad en Colombia sigue en aumento, esto mientas los niveles de crédito se encuentran en su nivel más bajo en más de dos décadas.

Y es que, según un estudio realzado por la firma TransUnion, en el cuarto trimestre de 2023, las tasas de morosidad de 60 días de mora o más continuaron aumentando para los principales productos crediticios, tanto a nivel de saldos como a nivel de consumidor, indicando que persisten desafíos para los consumidores en torno al pago de sus obligaciones.



Según el estudio, resulta particular que las tasas de morosidad a nivel de saldos para créditos de libre inversión mostraron el mayor deterioro, con un aumento de 431 puntos básicos (pbs) en comparación con el cuarto trimestre de 2022, seguido de créditos de vehículo y tarjetas de crédito, con aumentos de 283 y 262 pbs año contra año, respectivamente.



Siguen cayendo los nuevos créditos

En los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023, las originaciones (una medida de nuevos productos de crédito abiertos) continuaron disminuyendo año contra año para todas las líneas de negocio, excepto para los créditos de vivienda, que aumentaron un 1,6 %, después de tres trimestres consecutivos de crecimiento anual negativo. La mayor disminución año contra año en originaciones se observó en tarjetas de crédito, seguida de créditos de vehículo y créditos de libre inversión.



Según TransUnion, este fue el cuarto trimestre consecutivo en el que las originaciones disminuyeron en la mayoría de los productos crediticios, lo que indica que el apetito de riesgo de las entidades de crédito se está reduciendo en conjunto con el deterioro generalizado de las carteras.



Y es que a pesar de una disminución general en las originaciones en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023, la disminución no fue uniforme en todos los niveles de riesgo.

"Observamos una disminución notable (-34,5 % año contra año) en nuevos créditos entre los consumidores de riesgo medio y alto (prime y below prime), mientras que los segmentos de menor riesgo (prime plus y super prime) experimentaron disminuciones más pequeñas (-28,8 % y -19,7 % para los segmentos prime plus y super prime, año contra año, respectivamente)", señalan.



Y agregan que las disminuciones anuales más significativas en las originaciones dentro del segmento prime y below prime se observaron en tarjetas de crédito (-49,0 %) y créditos de libre inversión (-29,0 %).



Aseguran que si bien en general los cupos y montos promedio de nuevos créditos se mantuvieron relativamente estables, aquellos de los segmentos prime y below prime disminuyeron ligeramente, un 0,5 % año contra año.

Y es que dentro de los créditos de libre inversión y de libranza, la disminución en los montos promedio de nuevos créditos para el segmento below prime fue la más significativa. En los tres meses que finalizaron en noviembre, los montos promedio de nuevos créditos de libre inversión para los segmentos subprime y near prime disminuyeron en un -28,2 % y -18,8 % año contra año, respectivamente, mientras que los montos promedio de nuevos créditos de libranza, también para los segmentos subprime y near prime, disminuyeron en un -19,8 % y -16,6 % año contra año, respectivamente.



"El deterioro significativo en la morosidad resalta la importancia para las entidades de crédito de utilizar herramientas de alerta temprana, las cuales pueden ayudar a identificar a los consumidores que tienen una mayor probabilidad de incumplir en el futuro cercano", dijo Virginia Olivella, directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia.



Y añadió: "Identificar qué consumidores son más probables que cumplan con sus obligaciones de pago y cuáles pueden tener dificultades les permite a las entidades de crédito planificar de manera más eficiente al desarrollar sus estrategias de cobranza".



