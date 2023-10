A junio, se hicieron 7.499 millones de operaciones financieras

La Superintendencia Financiera dijo que al cierre del primer semestre del año, en Colombia se realizaron 7.499 millones de operaciones por los distintos canales del sistema financiero.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



De ese total, 3.792 millones fueron operaciones monetarias por un monto de $4.978 billones. Las otras 3.707 millones fueron operaciones no monetarias.



(Lea: Extienden período de gracia a deudores de créditos de consumo).

De acuerdo con el reporte más reciente, se evidencia que, durante el primer semestre de este año, marzo fue el mes con el mayor número de operaciones (1.356 millones) por un monto transado de $931,75 billones.



Otra de las novedades del informe es que contiene información por departamento. El mayor volumen de operaciones financieras realizadas por canales presenciales se registró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca con participaciones del 31%, 27% y 11% respectivamente.



(Lea: Ganancias del sistema financiero se redujeron 50% en primer semestre)



Los canales no presenciales continúan presentando el mayor número de operaciones realizadas por los consumidores financieros, con una participación del 79% del total. A su vez, los canales presenciales participaron con un 21%.



Durante el primer semestre de 2023, internet y las oficinas fueron los canales a través de los cuales se transaron mayores montos de dinero en el país.



A través de internet las transacciones sumaron $2.777 billones en 460 millones de operaciones, a través de oficinas se movieron $1.278 billones en 130 millones de operaciones.



(Lea: Las dos semanas que cambiaron la institucionalidad económica del país).



Para realizar operaciones no monetarias, los canales más utilizados fueron las aplicaciones móviles e internet. Entre los menos usados se ubicaron el sistema de acceso remoto y los datáfonos.



Las operaciones no monetarias a trávés de aplicaciones fueron las más numerosas, con 3.116 millones.



PORTAFOLIO