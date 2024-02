¿Por qué es mejor usar tarjetas de crédito que de débito, según una millonaria?

Si es de las personas que suele pensar que las tarjetas de crédito podrían arruinar su vida y convertirse en deudas interminables, debe saber que esta mujer millonaria e influencer de finanzas asegura que está en un error, pues tienen muchas ventajas sobre las tarjetas de débito y estos son sus consejos para sacarles el mejor provecho.



Cuando tenía 21 años, Turi Dunlap comenzó a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos y hoy en día se ha consolidado como una influencer financiera que busca empoderar a las mujeres para que logren independencia económica, hagan crecer su dinero y alcancen sus metas en la vida.



De acuerdo con Expansión, el año pasado la fortuna de la experta en finanzas se calculaba en más de 4’000.000 dólares, los cuales ha conseguido a través de sus inversiones y diferentes proyectos como sus redes sociales, pódcast financiero y el best seller del New York Times: Financial Feminist.



¿Por qué es mejor la tarjeta de crédito que la débito?



La influencer de finanzas señala que prefiere las tarjetas de crédito a las de débito porque son más seguras (en caso de pérdida o extravío) y ofrecen mejores programas de recompensas.



Otro de los puntos que destacó a través de su pódcast Financial Feminist, es que las recompensas son un área en la que las tarjetas de crédito tienen una gran ventaja sobre las tarjetas de débito. Puede encontrar tarjetas con bonos de registro por valor de 300 dólares o más, que le permiten obtener reembolsos en efectivo o puntos por sus compras o viajes.



Y en tercer lugar, pero no más importante, también recomienda usar las tarjetas de crédito para generar historial y aumentar su crédito. Dunalp recomienda usar una tarjeta de crédito al menos una vez al mes y pagar la factura antes de la fecha de vencimiento, para que su puntaje crediticio vaya aumentando con el tiempo.



También aclaró que esta no es una estrategia viable si ya está endeudado con una tarjeta de crédito o si no se siente plenamente preparado para pagar puntualmente las mensualidades, ya que se recomienda cada mes cubrir el monto total o al menos, el definido para no generar intereses.



Si bien las tarjetas de crédito pueden ser grandes aliadas de finanzas, no olvide que debe darles un uso adecuado y siempre respetar las fechas de pago para no generar intereses y una deuda que después le quite el sueño.

