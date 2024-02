¿Lo pueden reportar en Datacrédito solo por tener una cuota de deuda atrasada?

La gestión de deudas y la administración crediticia son aspectos cruciales en la vida financiera de las personas. Sin embargo, existe la posibilidad de ser reportado en Datacrédito, ocurre cuando las personas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.



(Vea: Regalariza ayudará a regularizar las deudas).



Justamente, Datacrédito, como central de datos financieros, desempeña un papel fundamental al almacenar información crediticia y permitir que las empresas reporten el comportamiento de los deudores en sus pagos.



Este proceso, aunque es vital para evaluar el riesgo financiero de cada cliente, puede generar preocupación entre quienes se ven afectados por un reporte negativo.



Ahora bien, tenga en cuenta que con solo un atraso en el pago de una cuota puede resultar en un reporte negativo a la central de datos, sin que exista un tiempo de moratoria mínimo establecido por ley. Además, recuerde que es necesario que el titular de la información haya autorizado expresamente el tratamiento de sus datos para generar información negativa.



Así, si entra en mora en el pago de alguna obligación, la entidad debe informar por escrito de esta situación, permitiendo al deudor confirmarla, controvertirla o proceder al pago inmediato.



(Vea: Caída en comercio exterior se refleja en deudas de bancos).



El estrés financiero no solo puede afectar su paz mental, sino su salud física. IStock

Luego, si transcurridos 20 días calendario de recibida la comunicación, el titular no asume ninguna acción, se procederá a realizar el reporte.



También, considere que en caso de reporte negativo en Datacrédito, realizar el pago de su deuda no le garantiza la eliminación inmediata del reporte.



De acuerdo con la ley, el dato negativo permanecerá el doble del tiempo que el deudor incurrió en la mora, con un máximo de 4 años si la mora supera los 24 meses, si se cumple el tiempo, el dato negativo deberá desaparecer automáticamente de las centrales de riesgo.



En resumen, cambiar un reporte negativo en Datacrédito requiere no solo el pago de la obligación, sino también el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.



(Vea: ¿Agobiado por deudas? Cuidado, el estrés financiero podría causarle estas afectaciones).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio