Crédito de vivienda: las opciones que hay y qué hacer si le negaron alguna solicitud

Tener una casa propia es el anhelo de muchos colombianos. Una de las alternativas a las que se suele recurrir para alcanzar esa meta más rápido es el crédito de vivienda, que es básicamente un préstamo que otorga una entidad financiera.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Tomar la decisión de hacerlo no es una tarea sencilla, pues es una responsabilidad a largo plazo, que de ser incumplida puede resultar en un golpe al bolsillo o al patrimonio familiar.



Para dar algunas claridades sobre estos créditos, Portafolio consultó a Mabel Quintero, CEO de Finconsciente, quien compartió algunas claves.



En caso de las personas que aún no lo han solicitado, recomienda revisar inicialmente lo siguiente:



1. Estudiar cuál es su capacidad de pago



2. Empezar a organizarse para reunir el dinero requerido para la cuota inicial.



3. Evaluar opciones que ofrecen las entidades financieras.



Para la experta, "lo correcto es la anticipación, es decir, que se conozcan bien los requisitos para evitar fallar en el cierre financiero. Se pueden prever muchas cosas".



(Vea: ¿Qué es el abono inteligente?: así puede pagar más rápido su crédito de vivienda).



En este sentido, cuando ya tenga estos tres puntos claros, Quintero dice que ya puede centrarse en los siguiente:



1. Definir si quiere un leasing habitacional, en la cual el banco, o una compañía de financiamiento comercial, adquiere un bien a petición suya y se lo entrega en calidad de arrendamiento financiero durante un periodo de tiempo que antes hayan acordado. O si prefiere un crédito que consiste en que una entidad financiera le otorga un monto de dinero con el compromiso de que en el futuro devuelva estos recursos en forma gradual, ofreciéndole liquidez inmediata.



2. Escoger si lo quiere pagar en pesos, que significa que las cuotas serán fijas independientemente de los cambios que haya en el entorno económico, tendrá tasas màs altas y los plazos de pago serán más cortos; o en Unidades de Valor Real (UVR) que varían según el valor de la inflación, tienen una tasa de interés más económica y los plazos son más largos.



(Vea: Las regiones del país más afectadas por la caída en las ventas de vivienda).



3. Evaluar las cuotas de pago y las flexibilidades que tiene en cada opción, por ejemplo, de buscar tasas más bajas vendiendo su cartera a otra entidad financiera en caso de que en un momento dado deba hacerlo para estabilizar sus finanzas.



Por otra parte, para aquellos que ya iniciaron el proceso y una entidad les negó el crédito, Quintero asegura que "esto no implica que no haya ninguna opción de crédito, pues cada entidad tiene sus propias políticas" y aconseja estudiar las siguientes opciones: "Puede liberar capacidad de pago, unirse con un familiar para no perder, mirar la opción de ceder derechos de manera temporal y organizarse para no perder recursos y lo último es desistir, aunque esto es lo que genera más penalidades".



En general, la experta concluye que "lo importante es informarse muy bien, buscar asesoría y empaparse cada vez más del tema para tomar mejores decisiones de inversión".

(Vea: La vivienda ya genera menos empleo que en prepandemia).



PORTAFOLIO