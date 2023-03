Cuatro emprendedoras entregan ‘tips’ para abrir un micronegocio

Marzo, además de reconocer y conmemorar la historia de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres, resalta los logros que a la fecha muchas han alcanzado. Un claro ejemplo de esto, son las cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), pues las más recientes indicaron que en Colombia las mujeres lideraron la creación de empresas en 2022.

Este espíritu de emprendimiento femenino no solo aporta a la economía del país, sino que también pierdan el miedo y motiven a que más mujeres se sumen a cumplir sus sueños. Es por esto que cuatro microempresarias, vinculadas con Mibanco, entregaron recomendaciones para quienes estén interesados en abrir un micronegocio de forma exitosa.

Para Paula y Monica Villarraga, creadoras de la papelería ‘Dulce’ el primer tip es pensar en las necesidades del entorno: abrir un negocio que responda a las solicitudes de los vecinos no solo es una forma para garantizar su rentabilidad, sino que también es una de las fórmulas para perdurar en el tiempo y generar fidelidad, además de tener una oportunidad de negocio, tendrá una ventaja competitiva frente a su entorno.

Así mismo, las hermanas Villarraga aseguraron que “lo que diferencia a la papelería ‘Dulce’ de las otras dos que se ubican por el sector, es que los clientes, y en especial los niños, quedan muy satisfechos con el servicio”, sin duda, el segundo tip es ofrecer un excelente servicio. Los clientes felices han sido durante años la base de los negocios exitosos, este podría ser el diferencial frente a su competencia.

Por su parte, Sandra Quintero, creadora de la Boutique ‘Luna Rosa’ asegura que el tercer tip es ser perseverante para sacar adelante su emprendimiento. Cuando se empieza un nuevo micronegocio, es necesario recordar que existe la posibilidad de enfrentarnos a situaciones inesperadas. No obstante, ser constante y mantenernos motivados son dos cualidades que lo ayudarán a enfrentar los riesgos y las situaciones de crisis que puedan surgir.

“Hay que trabajar fuerte, hay que perseverar. Progresar es crecer, es echar para adelante” afirmó Quintero. ¡Recuerde! Que esta cualidad hace que los negocios prosperen y que cada adversidad sea una oportunidad para aprender.

Aleida Fajardo, dedicada al reciclaje, también concuerda con ser constante para cumplir los sueños, para ella, contar con ayuda es fundamental, por ello el cuarto tip es buscar acompañamiento y orientación. Una forma para ver materializados sus proyectos es contar con la asesoría de su entidad financiera, esta no solo lo orientará en la manera en la que puede emprender, sino que también le brindará educación financiera para que usted cuente las herramientas necesarias para implementarlas en su día a día; esta asesoría puede estar enfocada en las formas de reinvertir sus ganancias o de qué manera puede llevar la contabilidad de su emprendimiento, entre otros. “Llevo 8 años trabajando con el plástico, mi negocio ha inspirado mis sueños y me ha ayudado a darle educación a mi hija. Mibanco me ha ayudado a salir adelante… Yo soy una mujer pa’ lante”, indicó Fajardo.

Finalmente, Maria Alejandra, comercializadora de madera indica que un buen quinto tip es mantener una meta clara. Establecer metas no solo lo mantendrá motivado, sino que también definirá hacia dónde quiere que llegue su emprendimiento. No olvide que es necesario tomarse el tiempo para fijarse un objetivo claro y cuánto tiempo y esfuerzo va a dedicar a éste; además recuerde que la primera persona que debe creer en sus capacidades, sueños y metas, es usted mismo.

Ahora, con estos tips en mente, es importante recordar que, así como estas 4 emprendedoras lograron materializar sus sueños, usted también puede hacerlo.

