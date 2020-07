Diferencie entre lo urgente y lo importante para no malgastar su plata

Tras casi tres meses de contención, el gasto de los hogares colombianos despegó en junio pasado impulsado, entre otras cosas, por la primera jornada del día sin IVA y las medidas de reactivación económica adoptadas por el Gobierno que permitieron comprar productos que no se habían podido adquirir en ese tiempo.



Según el más reciente informe de la firma Raddar al respecto, para el sexto mes del año, el gasto de los hogares fue de $58,4 billones, lo que representó un crecimiento del 3,2% en pesos corrientes frente a junio de 2019.



Si bien las cifras muestran un comportamiento positivo en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del aparato productivo del país de forma gradual, aún la incertidumbre es alta sobre los efectos que puede dejar la pandemia del coronavirus en Colombia y en el mundo. Razón por la cual muchos colombianos han empezado a revaluar la relación que tienen con su dinero para hacer gastos cada vez más racionales.



Frente a este panorama, Andrés Vásquez, CEO de Nequi, señala que es importante que los colombianos empiecen a diferenciar entre lo urgente y lo importante para tener un bolsillo sano. “Las personas pueden construir una lista con sus necesidades. No importa si es en un cuaderno o en una tabla de Excel, lo clave es que así será muy consciente de las decisiones que toma al definir cuánto gastar en algo determinado”, asegura.



Vásquez además precisa que con la lista de gastos que ya se construyó se puede crear el presupuesto, según esta nueva realidad. “Quite todo lo que no necesita comprar, los antojos. Muchos de estos recortes son temporales. Es probable que en el camino quiera volver a viejos hábitos de consumo, pero la situación ha cambiado. No será para siempre, pero por ahora, es importante que tenga sus gastos bajo control”, agrega.



En esa línea, Claudia Vinasco, gerente de sostenibilidad de la microfinancera Contactar, recomienda como una de las prioridades en estos tiempos de pandemia pagar oportunamente las deudas y créditos. “Lo ideal es que sean cancelados en las fechas oportunas para evitar cobros jurídicos o intereses que harán que la deuda en lugar de disminuir, aumente y por lo tanto tenga que destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir este tipo de compromisos”, explica.



Del mismo modo, sostiene que es fundamental hacer un uso adecuado de las tarjetas de crédito, es decir, que sea solo para cubrir necesidades básicas. “En tiempos de adversidad, se debe gastar menos de lo que gana para tener una base y destinarla al ahorro. Esto va a permitir que si surge algún imprevisto la persona tenga una opción para solucionarlo”, precisa Vinasco.



Por su parte, Juan Camilo González, experto en planeación financiera, afirma que la pandemia es una buena excusa para empezar a reflexionar qué gastos, qué compras sí le están aportando valor a la vida y cuáles no, dentro de lo que cada quien considere que le aporta valor.



“Es una oportunidad para hacer una reingeniería a los gastos y revisar cuáles nos gustarían mantener una vez se haga la reapertura económica. También hay que tratar de buscar mecanismos de compromiso para poder cumplir con el presupuesto y no sucumbir ante la tentación de cosas como el día sin IVA, que está perfecto siempre y cuando tengamos liquidez o tengamos compras planeadas, pero a veces es más la emoción que la planeación adecuada”, puntualiza.