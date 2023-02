Cómo aplicar a descuentos en el pasaje de TransMilenio y del SITP

Desde el pasado 1 de febrero entró en vigencia el Decreto Distrital 005 de 2022, a través del cual se reglamentó un descuento del 25% sobre la tarifa máxima vigente (no aplica para trasbordos), en las tarifas del sistema de transporte público en Bogotá para la modalidades de servicios troncales (TransMilenio) y zonales (SITP).

Según la Secretaría de Movilidad, este descuento es aplicable sobre 30 viajes al mes, es decir que a partir del viaje 31, la tarifa será la misma que debe pagar el usuario común, es decir troncal $2.950 y zonal $2.750.

A este beneficio pueden acceder las personas de 16 años o mayores, registradas en la base de datos del Sisbén de la Secretaría Distrital de Planeación, con una calificación entre 0 y 30,56 puntos.

Las personas registradas en la base de datos del Sisben en los grupos A1 a B7 y mayores de 16 años, podrán acceder al incentivo de transporte en el Sistema TransMilenio y en el Zonal, con descuentos en el costo del pasaje, para servicios troncales el valor del pasaje es de $2500; para servicios zonales es de $2250 y el valor de los transbordos 0 de Troncal a Zonal o entre Zonal y Zonal, $ 200 de Zonal a Troncal.

Tarifa troncal y TransMiCable: $2.500.

Tarifa zonal: $2.250.

Transbordo: Zonal - zonal $0, Troncal-zonal $0 y Zonal-troncal $200, aplicable a dos trasbordos durante los 110 minutos siguientes a la primera validación.

Tenga en cuenta que las personas que actualmente tengan el beneficio y no hayan realizado la nueva encuesta (que se encuentra habilitada desde 31 de marzo del 2021) o no hagan parte de los grupos beneficiados, a partir del 31 de enero de 2023 ya no contarán con su tarifa diferencial.

