Descuentos por nómina, la apuesta de fintech para las empresas

En gran parte, las bases del crecimiento económico del país están afianzadas en las micro, pequeñas y medianas empresas, caracterizadas por ser promotoras de millones de empleos, por lo que los trabajadores son considerados una parte vital del ADN de cada una de ellas.

Y es que, a 2022, las mipymes fueron las encargadas de generar cerca del 80% de los trabajos en Colombia (aproximadamente 16 millones de empleos), representando así el 99,5% del tejido empresarial y aportando un 35% al PIB nacional, según datos proporcionados por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.

Sin embargo, el personal operativo, ese eslabón esencial de la cadena y que tanto valor aporta al desarrollo empresarial, se ve afectado constantemente por la falta de oportunidades para obtener y pagar lo que necesita o anhela, encontrando como principal obstáculo la dificultad de acceso al sistema financiero o a productos puntuales, como las libranzas. Igualmente, los temores que se generan alrededor de estas soluciones de descuento y la falta de conocimiento sobre la cantidad máxima en que se pueden destinar los ingresos para el pago de compromisos financieros, ya que, según el más reciente Reporte de Inclusión Financiera entregado por la Banca de las Oportunidades, ocho de cada 10 colombianos no saben calcular su capacidad de endeudamiento, lo que pone en riesgo sus gastos básicos.

Estas dificultades evidencian la necesidad de soluciones a la medida de los trabajadores, con el propósito de que no malgasten sus ingresos y, al contrario, logren obtener otras fuentes que les permita responder a cada requerimiento. Un ejemplo de estas la desarrolló recientemente la fintech colombiana Juancho Te Presta, buscando fortalecer la inclusión financiera y crediticia en el país.

Se trata de un producto digital llamado Juancho Te Descuenta, que se convierte en una opción para los empleados que desean acceder a una financiación para cumplir sus sueños a corto o mediano plazo. “Ofrecemos un programa de créditos de consumo que se descuentan por nómina y se ejecuta con facilidad; esto, debido a que seguimos identificando las necesidades de las mipymes y sus colaboradores, principalmente aquellos que perciben los salarios más bajos”, asegura María Adelaida Molina, nueva gerente de operaciones de la firma y experta en desarrollo organizacional en los sectores de construcción, manufactura, transporte y servicios.

Los montos de los préstamos van desde $1 millón hasta $5 millones y los plazos de pago varían entre 12, 18 y 24 meses. Entre los beneficios para quienes solicitan los créditos, la líder de operaciones de Juancho Te Presta destaca los costos diferenciales, la seguridad del proceso, la agilidad en la aprobación de la solicitud (sujeta a un estudio previo y a la viabilidad financiera de la persona), el hecho de no necesitar fiador ni codeudor, el desembolso que suele darse en 24 horas o menos y el débito automático del sueldo para el pago de cada mes.

En el caso de los empleadores, estos se benefician aumentando la oferta de bienestar para sus equipos de trabajo y en el hecho de que el acceso a este programa de descuento por nómina no representa ningún costo para las empresas en convenio.

Asimismo, ofreciendo este tipo de convenios a sus colaboradores, previenen que terminen sobreendeudados o con créditos informales como el ‘gota a gota’.

Accediendo a este tipo de préstamos, los trabajadores encuentran alivio para diferentes situaciones, que van desde un arreglo pendiente en casa, pasando por la posibilidad de tener gastos extras en época de fin de año, hasta unas vacaciones en familia que no se han podido cumplir, lo que se traduce en oportunidades para todos, más tranquilidad, bienestar y, por ende, una mayor productividad empresarial.

Uno de los principales objetivos de Juancho te Presta es que en el 2025 la tercera parte de todos sus créditos estén asignados a este nuevo producto digital, con el que buscan no solo “beneficiar a aquella población a la que los bancos y demás entidades financieras no les presta fácilmente”, tal como dice María Adelaida, sino también aportar a las metas de inclusión y accesibilidad que lideran diferentes actores, entre ellos Asobancaria, que señala que en el país ya son 34,5 millones las personas que tienen acceso a un producto financiero. No obstante, hay camino por recorrer, pues todavía hay otros 24 millones de colombianos que no tienen crédito.