Día Internacional del Ahorro: Cinco tips para ser un buen ahorrador

Este 31 de octubre se celebra una edición más del Día Internacional del Ahorro. Este es un día que año a año toma más relevancia en cuanto invita a las personas a reflexionar sobre la forma en que están haciendo uso de su dinero y la manera en la que pueden desarrollar un plan financiero eficiente con el que pueden cumplir metas y asegurar su futuro. Una fecha que se conmemora desde el año 2014, cuando en Italia se llevó a cabo el Congreso Internacional del Ahorro, evento al que asistieron delegaciones de diferentes países del mundo.



Un propósito que requiere el aporte de empresas, entidades bancarias y de los propios usuarios para contemplar herramientas de educación financiera. Estas, además de fomentar la bancarización y el uso de productos financieros, se convierten en los ejes sobre los que se puede hacer un mejor uso de los ingresos.



Es de esta manera como tyba, el asesor digital de inversiones del Grupo Credicorp ha querido sumarse a esta celebración. Para esto, ofrece algunas pautas y recomendaciones las cuales, de ser tenidas en cuenta, permitirán establecer una estrategia efectiva para el ahorro.



- “PAGASE A USTED MISMO PRIMERO”: cuando reciba sus ingresos separe los ahorros que quiere tener para las metas que quiere lograr. Es más fácil hacer un seguimiento a las cuatro o cinco cosas que realmente importan y para las que quiere ahorrar, que tratar de hacerle seguimiento a un presupuesto detallado de cientos de líneas.



- PLANTEAR UNA META: pregúntese cuáles son los objetivos que quieres lograr con el fruto de sus ahorros. La compra de casa o carro, la financiación de un viaje o un plan de estudios son razones que permiten establecer la cantidad de dinero que se puede disponer mensualmente para tal fin.



- BUSCAR ALTERNATIVAS PARA RENTABILIZAR SU DINERO: El ahorro en las cuentas bancarias no logra rentar por encima de la inflación, tiene que poner su dinero a trabajar. Alternativas como Certificados de Depósito a Término CDT o Fondos de Inversión Colectiva son en la actualidad productos financieros que no demandan mayor tramitología y con los que se pueden tener rendimientos. Estos incluso, ya se pueden abrir a través de plataformas digitales como tyba, evitando desplazamientos hasta las oficinas de las entidades financieras.



- OPTIMIZA SU CARGA TRIBUTARIA: para ahorros de largo plazo como pensión o vivienda puede utilizar Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) para reducir hasta en 40% la retención mensual sobre su salario.



- APROVECHE EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO: Albert Einstein una vez dijo que la fuerza más poderosa del universo era el interés compuesto. Empezar a invertir ahora le permite que sus retornos ganen interés sobre ellos cada año generando un efecto de “bola de nieve”, que mientras más años invierte mayor sean los beneficios. Al invertir es clave elegir un portafolio adecuado para su perfil de riesgo y plazo de inversión. Herramientas digitales de asesoría como la app tyba le pueden ayudar a hacerlo desde su celular.



Fomentar la cultura del ahorro en la sociedad es bastante importante, como pieza que garantiza la tranquilidad para financiar metas o afrontar situaciones especiales. Más aún cuando nos hemos enfrentado a un año de gran incertidumbre, el cual ha dejado grandes aprendizajes para estar más preparados para afrontar situaciones como la actual.