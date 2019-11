Diez cosas que debe analizar a la hora de adquirir un 'smartphone'

La llegada al mercado de un nuevo teléfono inteligente causa gran expectativa, no solo en las personas que pretenden adquirir el equipo lanzado, sino también en aquellos que esperan que las referencias anteriores bajen de precio.



Sin embargo, el hecho de comprar un modelo pasado, aunque puede significar un ahorro, puede correr el riesgo de tener características desactualizadas. Esto puede afectar al usuario porque no tendrá las herramientas que necesita para su día a día y su inversión no será rentable en el tiempo.



Es por eso que es recomendable que a la hora de adquirir un nuevo equipo, se revisen sus características, como las actualizaciones de seguridad, el rendimiento del procesador, la pantalla, la batería y el almacenamiento.



Para ello, tenga en cuenta estas recomendaciones que da Samsung para elegir el celular que mejor se adapte a sus necesidades:



1. Ojo con las actualizaciones de seguridad: tenga en cuenta que, en muchos casos, los desarrolladores de aplicaciones externos a los fabricantes dejan de dar soporte a equipos que tienen más de tres años en el mercado. Esto significa que su equipo quedará vulnerable a ataques de seguridad y no tendrá las más recientes actualizaciones del sistema operativo.



2. Tamaño de la Pantalla: cada vez más se consume en mayor cantidad contenido multimedia, por lo que encontrar un teléfono con pantalla grande y cuerpo pequeño es fundamental. En los últimos años esta ha sido una de las características que más se ha desarrollado y ha marcado tendencia en el mundo. Por ejemplo, el Galaxy Note fue el primer dispositivo en el mercado con una pantalla de 5” –en ese momento la más grande del mercado-, hoy este tamaño es pequeño y el estándar de la industria es de pantallas de más de 6”, incluso en los dispositivos más económicos.



3. Multitarea: ¿el teléfono que está pensando adquirir tiene la opción de multitarea? Si no es así o no sabía que podía utilizar dos o más aplicaciones en simultáneo probablemente tenga un dispositivo obsoleto. La multitarea es indispensable, más ahora cuando estos dispositivos juegan un papel importante en la productividad y entretenimiento de las personas.



4. Capacidad de almacenamiento: es una de las características que más debe tener en cuenta. Recuerde que de nada sirve tener una, dos o tres cámaras, si no tiene espacio para almacenar las fotos y videos. Busque un dispositivo de más de 64GB y con la posibilidad de ampliar la memoria. En el mercado son múltiples las opciones, incluso hay dispositivos que pueden almacenar hasta 1TB como el Galaxy Note 10+.



5. Memoria RAM: de este elemento depende la velocidad de procesamiento del celular. En la actualidad es variada la oferta de tamaños, pero los dispositivos de gama alta incorporan unidades de 8GB o más. Por eso a la hora de adquirir un 'smartphone' tenga en cuenta esta unidad y sospeche si el fabricante no especifica cuál es la memoria RAM del dispositivo que le está ofreciendo.



6. USB-C: Este conector es fundamental para mejorar la experiencia de uso del celular, pues, además de cargarlo en menor tiempo, permite transmitir información tres veces más rápido que el Micro USB. Su compatibilidad es absoluta. La mayoría de dispositivos integran este puerto, por lo que, si el modelo que está pensando en adquirir no cuenta con uno, debería considerar otra opción.



7. Carga Rápida y reversible: revise los Miliamperios - hora (mAh) -la unidad para medir la capacidad de la batería- antes de comprar su celular. Busque un dispositivo que cuente con más de 4.000 mAh y que además le ofrezca la posibilidad de carga rápida y reversible; de lo contrario, posiblemente tendrá que tener un cargador a la mano para que la batería de su celular le dure todo el día.



8. Grabación en 4K: además de consumir contenido, una de las nuevas tendencias en el mundo es producirlo. Por eso es fundamental encontrar una herramienta que ofrezca la calidad ideal para que las publicaciones en redes se destaquen. El formato 4K es una de las tecnologías con mayor definición en el mercado, por eso es recomendable adquirir un equipo que cuente con esta calidad, tanto en la cámara principal como en la frontal, si necesita usar su teléfono inteligente para grabar videos.



9. IP68: comprar un 'smartphone' es una gran inversión y una buena forma de protegerla es encontrando un dispositivo que cuente con IP68, que certifica que el equipo estará protegido de inmersiones involuntarias en agua dulce (hasta 30 minutos y 1,30 metros de profundidad) o de polvo, evitando daños.



10. Lector de huellas en la pantalla: acceder de forma inmediata y segura al celular es posible tan solo tocando la pantalla gracias la tecnología de escáner de huellas. En la actualidad son múltiples los dispositivos que integran esta opción, así que no se limite al patrón o al escáner de rostro.