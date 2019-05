El 73% de los empleados no llegan con sueldo a fin de mes

Solo al 27% de los empleados colombianos encuestados por la Unidad de Investigación, desarrollo y territorio de Confiar Cooperativa Financiera, siempre les alcanza el salario hasta el final del mes.



La medición hecha por la firma a 1.072 personas de entre 24 y 40 años, en seis departamentos del país (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Casanare, y Meta) y 11 regiones, reveló que a pesar de llevar un registro de ingresos y egresos y un presupuesto, al 73% de los empleados no les alcanza el sueldo.



La idea de la compañía era evaluar la educación financiera, ahorro y autocontrol de los empleados colombianos.



El documento indica además que el 54% de las personas entrevistadas procuran mantener un registro de ingresos y egresos, pero para tener un buen manejo de las finanzas personales no es solo es necesario mantener un registro, pues de acuerdo con John Edwin Baena, líder de investigación de Confiar, esto se debe acompañar de control y revisión de los gastos que se realizan mensualmente.



El 38% de los trabajadores a los que no les alcanza el dinero explicaron que pueden existir momentos en los que sí lo logren, y el 23% cree que distribuyen eficientemente su salario.



El gasto adicional al que se enfrentan los empleados parece depender de los estados de ánimo al estar con amigos o familiares, pues sólo el 19% gasta exactamente el dinero que presupuesta para sus salidas o encuentros.



A pesar de esto, las personas de entre los 25 y 40 años tratan de ser racionales a la hora de comprar, el 48% siempre compara precios a la hora de adquirir un bien, y el 25% casi siempre lo hace.



De los colombianos encuestados, el 71% evalúa la necesidad de tener el producto, el 37% lo hace siempre y el 34% casi siempre. Esto indicaría que la tendencia de los consumidores se orienta a ser cada vez más conscientes de su poder adquisitivo y de las dimensiones de los gastos que asumen, así como de los bienes y servicios que adquieren.



Solo el 46% de los consultados están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en dejarse llevar por el impulso y la emoción y de dejarse llevar por las frases como: “lo veo, me gusta, lo compro y solo hazlo”, lo que, según los investigadores, es una evidencia de que existe una necesidad de continuar generando herramientas que permitan tomar mejores decisiones al consumidor.



Según el estudio, el 41% de las personas entrevistadas respondieron que “siempre” destinan una parte de sus ingresos al ahorro, pero cuando se enfrentan a cambios ya sean por reducción de gastos (21%), ingresos extras (16%) o incrementos permanentes en la renta (26%), no lo destinan necesariamente al ahorro.



“Es decir que aunque el valor del ahorro puede aumentar, disminuye en términos porcentuales con los nuevos excedentes. Lo que permite concluir que aunque existe un mediano nivel de consciencia del ahorro, cuando las personas reducen sus gastos o reciben un ingreso extra, esto no necesariamente lo desatinan para ahorrar, es decir que prefieren utilizarlo para otras actividades de consumo, como viajes, conciertos y compras”, dijo Baena.