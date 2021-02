¿En qué consiste la infidelidad financiera y por qué separa parejas?

La infidelidad financiera ocurre cuando se tienen comportamientos económicos que la pareja desaprueba y aún así se ocultan intencionalmente.



(Lea: Consejos para optimizar sus finanzas en época de pandemia)



Expertos en finanzas personales de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda afirman que identificar y comunicar el problema de deudas permite a las parejas actuar a tiempo para tomar las acciones pertinentes.



(Lea: Lo que debe saber sobre prórrogas de sus deudas con sistema financiero)

“Es importante que trabajen en equipo para conocer la realidad de la situación y así evitar conflictos posteriores; lo anterior sin descuidar las finanzas personales para no perder la estabilidad económica”, señalan.



Además se considera a los hombres más infieles financieramente que las mujeres, aun así son ellos quienes están más dispuestos a mostrar sus estados de cuentas. Siendo así, los expertos de la firma mexicana aportan tres recomendaciones claves para salir de deudas en pareja y así no dejar entrar ese peligroso enemigo en las relaciones.



No culpar: recriminar o discutir no contribuirá al pago de las obligaciones, por eso se debe asumir la responsabilidad y tomar conciencia de la situación para poder recuperar la tranquilidad financiera a tiempo.



“Ajustar los gastos, tener prioridades, ahorrar y disminuir considerablemente los gastos innecesarios serán de gran ayuda para reunir el dinero necesario para salir de deudas” dijeron los expertos de la reparadora de crédito.



También es primordial ordenar las deudas de mayor a menor monto, de esta manera se sabe con exactitud qué y cuánto se debe.



“Para este caso tener un presupuesto y registrar todos los movimientos de dinero del mes facilitarán el proceso de reconocimiento de deudas. Además, se recomienda mantener las obligaciones más grandes al día, y en la medida de lo posible hacer abonos a capital de la deuda más pequeña y así poder liquidarla rápidamente”.



Como última recomendación está sumar esfuerzos con la pareja. “Después de pagar la primera obligación, esa suma se debe destinar a la siguiente hasta cancelarlas todas en su totalidad. Todo eso será más fácil porque ya habrán adquirido hábitos como ahorrar, disminuir los gastos de deseos y dejar solo los necesarios, y llevar un presupuesto”.



Finalmente, la infidelidad financiera podría llegar a desencadenar otros problemas al interior de la relación, por eso los expertos hacen énfasis en llevar unas finanzas personales sanas para así poder tener buena economía en pareja.



Hay que tener en cuenta que detectar los problemas a tiempo y recurrir a expertos en reparación de crédito puede ser la salida para no caer en tentaciones que lleguen a causar divorcios o rupturas amorosas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS / EL TIEMPO