¿En qué se gastan la prima los colombianos?

Algunos colombianos por estos días están planeando en qué se van a gastar la prima que les llegará antes del 30 de junio del presente año. No obstante, unos tienen claro en qué invertirla y, otros, simplemente dejan que ese dinero se les vaya como agua entre los dedos.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, estima que, de 23 millones de personas ocupadas en Colombia, entre 8 y 9 millones recibirán prima a mitad de año.

“La prima de servicios es una prestación social de libre destinación en la ejecución del contrato de trabajo, que por efecto del deteriorado ingreso de los trabajadores en Colombia -el 80% de la población ocupada devenga hasta 2 salarios mínimos legales vigentes- se imputa a consumo y en un porcentaje muy reducido se asigna para ahorro y necesidades de largo plazo”, expresa Jaramillo.



Es decir, los colombianos, según Jaramillo, destinan la prima de junio al pago de deudas, estudios –colegio, universidad-, en general, mientras que la que les llega en diciembre la gastan en regalos, viajes, etcétera, pues la temporada navideña estimula el consumo.



El ideal sería ahorrar la prima o invertirla en proyectos que determinen el crecimiento del trabajador. Sin embargo, ‘el bajo estándar remunerador en Colombia hace que los empleadosgasten la prima en necesidades inmediatas para atender el acceso a bienes y servicios vitales’, dice Jaramillo y aclara que para la liquidación de la prima es necesario incluir en la base el auxilio de transporte.



Diego Hoyos, gerente administrativo de Colempaques S.A.S., expresa que la mayor parte de los colombianos usan la prima para pagar deudas o "cuadrar caja".



“Si se tienen deudas, tratar de ponerse al día o, al menos, abonar a ellas. Debería ahorrarse una parte, si es que alcanza”, aconseja Hoyos y agrega que quien no tenga obligaciones por pagar, puede destinar una parte en acciones o en un ahorro que genere intereses.



Eduardo Del Castillo, director general de la Fundación Colombia Comparte, asegura que la prima la gastan en vacaciones, algunos en pagar deudas y otros la derrochan en lujos innecesarios. “Se endeudan con anticipación y pagan cuando les llega, incluso, en muchos casos no alcanzan a cubrir ese endeudamientoque hicieron meses atrás”.



Trate de invertir bien la prima, sembrar para un futuro, emprender algo que le vaya asegurando ingresos aunque no sean muy altos, sí constantes. “No ponga todos los huevos en la misma canasta”, puntúa Del Castillo.



Pablo Alejandro Alzate