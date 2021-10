Entidades de crédito han financiado 128.200 viviendas en el país

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, dijo que el mercado de vivienda continúa presentando cifras sólidas, apalancado por el crecimiento de las operaciones de financiación, que hasta agosto registró desembolsos en 128.200 operaciones.



Esas operaciones representan $15,8 billones, con una variación anual del 80,5% en número y 91,8% en valor si se comparan con los desembolsos año corrido a agosto de 2020.

(Las localidades donde más se busca vivienda en Bogotá).

Esta dinámica positiva se presentó tanto en vivienda nueva (crecimiento en valor del 74,1% real) como usada (crecimiento en valor real de 116,7%).

Asobancaria dijo que al desagregar por tipo de operación y de vivienda, se observa que todos los segmentos presentaron crecimientos reales en valor, pero se destacan la vivienda nueva No VIS en modalidad de leasing habitacional con un crecimiento del 58,1% y la vivienda nueva No VIS a través del crédito hipotecario, que presentó un crecimiento del 79,6%.

Con estos datos, la cartera hipotecaria de los establecimientos de crédito creció 6% real anual a agosto, situándose en $57,6 billones; mientras que la cartera de leasing habitacional, de $23,6 billones, aumentó 10,2% real anual.

(Compraventa de vivienda usada está teniendo registros históricos).

De acuerdo con información de la Superfinanciera, a agosto, el saldo total de la cartera de vivienda llegó a $91,6 billones, creció 4,7% real anual y representó 16,5% de la cartera total.

“El entorno macroeconómico y sectorial presenta unas particularidades que hacen que este sea un gran momento para comprar vivienda, hay una amplia oferta de proyectos de construcción y buen avance en las obras, un robusto esquema de subsidios tanto en VIS como en No VIS, y bajas tasas de interés que continúan en mínimos históricos”, explicó Guillermo Alarcón, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria.

Precisamente, el informe destaca que la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda VIS se situó en el 10,47%, y para vivienda No VIS fue del 8,91%.

Además, resalta que, según información de TransUnion, los desembolsos con marcaciones de Mi Casa Ya crecieron 102,2% anual (desembolsos con el beneficio por $2,1 billones); las marcaciones del subsidio FRECH II sumaron 11.600 (desembolsos con el beneficio por $800.000 millones); y con relación al programa FRECH No VIS se han marcado 22.300 subsidios de la cobertura plana en desembolsos por $3,6 billones.

Por el lado de las empresas del sector, las cifras también son buenas. Los desembolsos de créditos para constructores de proyectos de vivienda acumularon un valor de $6,1 billones en lo corrido del año a agosto de 2021, presentando un crecimiento del 45,3% real, en la que el segmento VIS registró un valor de $2,2 billones (87,7% real anual), y el segmento No VIS presentó un valor de $3,9 billones (28,8% real anual).

(Venta de vivienda nueva marca repunte a niveles prepandemia).

Para el cierre del año Asobancaria espera que la cartera de entidades agremiadas llegue a los $84,7 billones, cifra superior en un 8,1% real a la presentada en el informe de diciembre de 2020. A junio de 2022, se espera que el valor de esta cartera se sitúe en $91,1 billones, lo que equivale a un crecimiento anual del 10,9% real.

Además, se estima que el saldo de cartera de constructor de proyectos de vivienda se situará en $12 billones para diciembre de 2021. Para el primer semestre del 2022 se espera que esta cartera llegue a la cifra de $12,6 billones, superior en 1,7% real anual.

PORTAFOLIO